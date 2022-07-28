محافظ الجيزة يشارك في الاحتفال بالعام الهجري الجديد بمسجد أسد بن الفرات

شارك اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة في الاحتفالية التي نظمتها مديرية أوقاف الجيزة، بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية، وذلك عقب صلاة المغرب بمسجد أسد بن الفرات بحي الدقي.

بداية الاحتفالية بتلاوة القرآن الكريم

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة عن الدروس المستفادة من الهجرة، واختتمت الاحتفالية بالإبتهالات الدينية.

وبعث «راشد» بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، ومواطني الجيزة والشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بالعام الهجري الجديد، سائلًا الله العلي العظيم أن يجعله عام خير ويمن وبركة علي مصرنا الغالية.

المحافظ: الدين الإسلامي دين الوسطية والاعتدال

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الدين الإسلامي دين الوسطية والاعتدال والحب والتسامح، ومصر ضربت أروع المثل في المحبة والإخاء وتسامح الأديان، ويعيش شعبها في محبة ورباط إلى يوم الدين.

وثمن دور مديرية أوقاف الجيزة علي هذا التنظيم والاستعداد الجيد للاحتفال بالعام الهجري الجديد، الذي نتمني من الله أن يكون عام الخير والبركة على مصر.

حضر الاحتفالية اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة، ومحمد نور السكرتير المساعد وتيسير عبد الفتاح رئيس مدينة الجيزة والشيخ السيد مسعد مديرية الأوقاف وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة ومديري مديريات الطب البيطري والزراعة والتضامن الإجتماعي والصحة ورؤساء أحياء الدقي وجنوب.