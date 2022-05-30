تردد ناشيونال جيوغرافيك لمتابعة الأفلام الوثائقية والتاريخية

زادت عمليات البحث خلال الدقائق القليلة الماضية عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، حول تردد ناشيونال جيوغرافيك 2022، بالتزامن مع قرار القناة بتغيير التردد الخاص بها، داعية متابعيها لإدخال التردد الجديد للقناة، لمتابعة المحتوى العلمي والتكنولوجي الحديثة، فضلا عن المحتوى البري وكذلك المتعلق بالسفر.

واليوم الاثنين 30 يونيو، ترصد «الوطن» لمتابعيها تردد ناشيونال جيوغرافيك 2022، لمشاهدة كل ما هو جديد عبر تلك الشاشة الحديثة وذلك تلبية احيتاجاتهم فيما يتعلق بخدماتها الإخبارية التي تقدمها الجريدة لقرائها على مدار الساعة.

تردد ناشيونال جيوغرافيك

وطرحت قناة ناشيونال جيوغرافيك ترددات مختلفة هذا العام لتصل لكل مشاهديها حول العالم ومنها ترددها عبر القمر الصناعي المصري نايل سات بتقنيات مختلفة، فضلا عن ترددها عبر القمر الصناعي عرب سات.

تردد تردد ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي بخاصية الـ HD

- التردد 11411 .

- الاستقطاب أفقي.

- معدل الترميز 30000

- معدل التصويب: 3/4.

تردد تردد ناشيونال جيوغرافيك على نايل سات بخاصية SD

- التردد 11526.

- الاستقطاب أفقي.

- معدل الترميز: 27500

- معدل التصويب: 5/6.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 على عرب سات

تردد: 11804 MHz

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصويب: 3/4 أو Auto.

أحدث برامج ناشيونال جيوغرافيك

من جهتها نوهت قناة ناشيونال جيوغرافيك عن أحدث برامجا السعي إلى المعرفة بداية من يونيو كل أربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءًا.

وانطلقت القناة الإماراتية قبل نحو 13 عاما، وهي قناة مجانية، وليست مشفرة، وتعتبر حاليا من أهم القنوات الوثائقية على مستوى الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط، نظرا لمحتواها الوثائقي المميز، فضلا عن تقديم كل ما هو غريب وغامض في العالم القديم، والأحداث التاريخية المهمة التي شهدها العالم منذ أربعينيات القرن الماضي.