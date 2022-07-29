العائد يصل لـ14.25%.. اعرف مميزات شهادات ادخار بنك التعمير والإسكان

يتردد عدد كبير من المواطنين والعملاء على البنوك في القطاع المصرفي المصري، بهدف الحصول على أفضل المنتجات البنكية التي تقدمها للعملاء، من أجل استثمار مدخراتهم في أوعية ادخارية تحقق لهم عائدًا ماديًا مضمونًا، ومن بين المنتجات شهادات الادخار، التي يحرص المواطنين والعملاء على متابعة التطورات في هذه الشهادات لربط مدخراتهم بها مع ارتفاع أسعار الفائدة حول العالم.

شهادات بنك التعمير والإسكان

وترصد «الوطن» من خلال هذه السطور مميزات شهادة رويال الادخارية والشهادة الذهبية التي يقدمها بنك التعمير والإسكان، أولًا: شهادة رويال، ومدتها 3 سنوات، والعائد 14.25%، ويصرف سنويًا.

الحد الأدنى لشراء شهادة رويال: مليون جنيه ومضاعفات الـ100 ألف جنيه.

الشهادة الذهبية

ويقدم أيضًا بنك التعمير والإسكان الشهادة الذهبية لعملائه، وتأتي تفاصيل ومميزات الشهادة كالتالي:

العائد على الشهادة الذهبية: 13.5% في حالة صرف العائد شهريًا، و13.75% في حالة صرف العائد نصف سنويًا.

الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

اجتماع البنك المركزي المصري

وتترقب الأسواق قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في اجتماعها المقرر عقده في 18 أغسطس المقبل للنظر في الفائدة.

قرار الفيدرالي الأمريكي

وكان الفيدرالي الأمريكي، قرر يوم الأربعاء في اجتماع لجنة السياسة النقدية رفع معدل الفائدة 75 نقطة أساس.

ويستمر الفيدرالي الأمريكي في رفع معدلات الفائدة خلال العام الجاري لكبح جماح التضخم والوصول الى هدف المحدد من البنك.