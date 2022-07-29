حملة في الإسكندرية للقضاء على البلهارسيا.. تستهدف 3 أماكن

تنطلق حملة القضاء على البلهارسيا بعد غد الأحد في الإسكندرية، حيث تستهدف المناطق الريفية بعروس البحر الأبيض المتوسط والتي تكثر بها نسبة الإصابة بهذا المرض، وذلك في ضوء الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للقضاء على البلهارسيا في إطار رؤية مصر 2030 للتخلص من الأمراض المعدية.

مواعيد وأماكن حملة القضاء على البلهارسيا في الإسكندرية

وقال الدكتور عناني إسماعيل، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية تبدأ الحملة القومية لتجريع الأهالي ضد ديدان البلهارسيا في المناطق ذات نسب الإصابة الأعلى بالمحافظة وهى قرية باب الاحرار بمنطقه وسط الطبية وقريتي الطوير وإبراهيم موسى بمنطقة المنتزه الطبية، وذلك خلال الفترة من 31 يوليو إلى 11 أغسطس.

المستهدفون في حملة القضاء على البلهارسيا

من جهتها أكدت الدكتورة مل السنباطي، مدير عام إدارة الأمراض المتوطنة بالمديرية أن الحملة تستهدف المواطنين من سن 4 سنوات وحتى 65 سنة، موضحة أنه يتم تنفيذ خطة التحريك المجتمعي للتوعية بالحملة بالاشتراك مع إدارة التثقيف الصحي بالمديرية.

متابعة إنتظام سير العمل و إزالة العقبات

ومن جانبهم شدد القائمين على مديرية الصحة علي ضرورة المتابعة لحملة العلاج الجموعى ضد البلهارسيا والوقوف على متابعة إنتظام سير العمل و إزالة كافة العقبات التى تعوق عمل الحملة بشكل فوري ، يأتي هذا في إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للنهوض بالصحة العامة وتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.