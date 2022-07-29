محافظ الإسكندرية يفتتح البطولة العربية لكمال الأجسام بمشاركة 15 دولة عربية

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صباح اليوم الجمعة، بطولة العالم العربي لكمال الأجسام بمشاركة 15 دولة عربية، في نسختها الثانية والعشرين للرجال، والثامنة عشر للشباب، والثانية لـ«الفزيك والكلاسك فيزك»، وتقام تحت رعاية المحافظ وبالتزامن مع احتفالات محافظة الإسكندرية بعيدها القومي الـ70.

وجه محافظ الإسكندرية الشكر إلى الاتحاد المصري والعربي لكمال الأجسام حيث حرص على إقامة البطولة العربية لكمال الأجسام بالتزامن مع احتفالات الإسكندرية بعيدها القومي الـ70.

الشريف: حريصون على تقديم كامل الدعم لتنظيم الفعاليات العالمية

وأكد اللواء محمد الشريف أن محافظة الإسكندرية دائما في المقدمة عند استقبال أو استضافة الاحداث الرياضية العالمية، منبها إلى أن المحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم والرعاية لتنظيم فعاليات اي مسابقة بشكل لائق ومشرف أمام العالم.

حضور حفل افتتاح بطولة كمال الاجسام

جاء الافتتاح بحضور الدكتور رفائيل سانتونجا رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام، والدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي لكمال الأجسام ونائب أول رئيس الاتحاد الدولي، والعديد من رؤساء الوفود العربية.

كما وجه الدكتور عادل فهيم الشكر والتقدير إلى محافظ الإسكندرية على دعمه المستمر للاتحاد المصري والعربي لكمال الأجسام، وجميع الأنشطة والفعاليات الرياضية، وتقديم الرعاية لإقامة مثل تلك البطولات في المرات القادمة، كما وجه الشكر لجميع رؤساء الوفود وممثلي الاتحادات العربية المشتركة بالبطولة، متمنيًا التوفيق لجميع الأبطال المشتركين من مختلف الدول العربية.