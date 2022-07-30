التصريح بدفن 5 أشخاص لقوا مصرعهم في تصادم 6 سيارات بالإسكندرية

قررت نيابة المنتزه ثالث بالإسكندرية، التصريح بدفن جثث 5 أشخاص لقوا مصرعهم إثر وقوع حادث اصطدام سيارة نقل مقطورة محملة بالرمال بـ5 سيارات في الاتجاه المعاكس، بالطريق الدولي شرق الإسكندرية، فيما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة بشكل سريع، بالتزامن مع بدء التحقيقات وسؤال المصابين بشأن الحادث.

تفاصيل حادث الطريق الدولي بالإسكندرية

وتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثالث، يفيد وقوع حادث تصادم عند مدخل الطريق الدولي 45 شرق الإسكندرية.

وعلى الفور، انتقل مأمور وضباط القسم إلى موقع الحادث رفقة ضباط المرور وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف.

مصرع وإصابة 12 في حادث الطريق الدولي

وتبين من الفحص، أنه أثناء سير سيارة نقل بمقطورة محملة بالرمال بالطريق المشار إليه، انفجرت إحدى إطارتها مما أدى الى اختلال عجلة القيادة بيد قائدها، والتي انحرفت إلى الجانب المعاكس ما تبعها اصطدامها بـ5 سيارات.

وأسفر الحادث عن مصرع 5 أشخاص في الحال، وإصابة 7، منهم 5 تم نقلهم إلى المستشفى، فيما تم إسعاف اثنين دون الحاجة إلى الانتقال إلى المستشفى.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، فيما تجري الادارة العامة للمرور بالتنسيق مع قوات الحماية المدنية، إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية وإعادتها الى طبيعتها.

من جهته، تابع رجال حي ثان المنتزه، مع المرور عملية فتح الطريق، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.