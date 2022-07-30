مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية.. مكافآت شهرية وفرصة عمل مضمونة 

مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية تقع بمحافظة المنوفية، وتهتم بتأهيل الطلاب لسوق العمل من خلال التخصصات المختلفة، فما هي ضوابط القبول بالمدرسة، وكيف يتم تأهيل الطلاب لسوق العمل، وما هي طبيعة مناهجها الدراسية، كل هذه المعلومات تجيب عنها «الوطن» في السطور التالية، بحسب الدكتور علاء الإمام، المدير الإداري للمدرسة.

تستعد مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية لقبول 158 طالبًا في العام الدراسي الجديد 2022-2023 في أربعة تخصصات مهمة وهي الميكانيكا والتبريد والتكييف والكهرباء واللوجستيات الصناعية المتخصصة في المخازن.

يقول الدكتور علام الإمام، إن المدرسة تسعى لافتتاح تخصصًا جديدًا وهو الاسطنباط المتخصص في صناعة الأجزاء الحديدة، موضحًا أن هذه التخصصات تهتم بتأهيل الطلاب لسوق العمل من خلال التدريب المستمر خلال فترة الدراسة والإجازة الصيفية.

ضوابط القبول بمدرسة العربي

أكد المدير الإداري للمدرسة، أن المدرسة تقبل الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية من إدارة قويسنا التعليمية وإدارة بنها، بحد أدنى 230 درجة، موضحًا أن التقديم يتم من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

تشمل ضوابط الالتحاق بالمدرسة أداء اختبارات إلكترونية في الرياضيات واللغة العربية والإنجليزية واختبارات ذكاء، ثم يتم عقد مقابلة شخصية للطلاب للكشف عن عدم وجود أي معوقات تمنعهم من الالتحاق بالمدرسة وأخيراً الكشف الطبي.

طبيعة الدراسة بمدرسة العربي

أكد «الإمام» لـ«الوطن»، أن الدراسة بالمدرسة تهتم بالجانب العملي بالإضافة إلى النظري، فبعد قبول الطالب بالمدرسة يختار التخصص الذي يرغب الدراسة فيه، موضحًا أن الطالب يدرس يوميًا 7 ساعات وثلاثة أيام في المدرسة ويومين في شركات الشريك الصناعي للتدريب الميداني.

ونوه إلى أن الشريك الصناعي للمدرسة يتكفل بكافة المصروفات الخاصة بالطالب أثناء فترة التدريب، موضحاً أنه يتم منح الطلاب مكافأة شهرية 300 جنيه لطالب الصف الأول و400 جنيه لطالب الصف الثاني و500 جنيه لطالب الصف الثالث، فضلًا عن مكافأت بمناسبة الأعياد مثل عيد الأضحى المبارك وعيد الفطر.

مصروفات مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسة العربي مدرسة مجانية من «الألف للياء» بحسب الدكتور علاء الإمام، موضحاً أنها ضمن فئة مدارس التكنولوجيا التطبيقية التابعة لوزارة التربية والتعليم.

فرص العمل بعد التخرج

أكد أن المدرسة خرجت دفعتين وتم تعيينهما في شركات الشريك الصناعي، لافتاً إلى أن المناهج تشمل مواد الكيمياء والفيزياء والدراسات الاجتماعية والاقتصاد واللغة العربية والرياضيات واللغة الإنجليزية.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة التربية والتعليم، أن مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية، تتميز بحصول الطالب على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية والتدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانعوشركات الشريك الصناعي وفرص تعيين الطلاب المتميزين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج ومكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.