تنسيق الثانوية الأزهرية 2021 أدبي بنين.. اعرف الحد الأدنى للعام الماضي

يتساءل العديد من طلاب الشعبة الأدبية بالثانوي الأزهري عن تنسيق الثانوية الأزهرية 2021 أدبي بنين، وذلك لتوقع المؤشرات الأولية لتنسيق العام الجديد، خاصة بعد الظهور الرسمي للنتيجة ومعرفة الدرجات التى حصل عليها كل طالب فور إعلانها رسميًا من وكيل الأزهر الشريف الدكتور محمد الضويني في مؤتمر رسمي الخميس الماضى.

تنسيق الثانوية الأزهرية 2021 أدبي بنين

وبحسب ما جاء عبر موقع التنسيق الإلكتروني للأزهر الشريف، الذي أعلن الحدود الدنيا للقبول، فإن تنسيق الثانوية الأزهرية 2021 أدبي بنين ضم العديد من الكليات التي منها: كلية التربية الرياضية للبنين بالقاهرة انتظام بمجموع درجات 427 درجة، كلية الشريعة والقانون بأسيوط شعبة الشريعة والقانون انتظام: 409 درجات، كلية التجارة بنين القاهرة- شعبة اللغة الإنجليزية بمصروفات انتظام: 408 درجات.

وفيما يتعلق بموضوع تنسيق الثانوية الأزهرية 2021 أدبي بنين، جاء الحد الأدنى للقبول بكليات الشعبة الأدبية بنين العام الماضي كالتالي، وحصلت كلية شريعة وقانون القاهرة على حد أدنى 573 درجة، كلية اللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الألمانية 566 درجة، كلية الإعلام للبنين بالقاهرة 526 درجة، كلية التربية بنين بأسيوط 417 درجة.

ويأتي الحد الأدنى لمعهد نظم المعلومات الإدارية بكلية التجارة بنين القاهرة انتظام 384 درجة، وكلية التربية بنين تفهنا الأشراف 438 درجة، وكلية اللغة العربية بالقاهرة شعبة التاريخ والحضارة 349 درجة.

وكانت نسبة النجاح في امتحانات الثانوية الأزهرية الدور الأول للعام الماضي حيث بلغت نسبة النجاح بالشعبة الإسلامية 100%، بينما القسم العلمي 61.65%، والقسم الأدبي 46.50%، لتبلغ النسبة العامة للنجاح في امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 51.25%.

رابط طعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

ومن المقرر فتح باب تلقي الطعون أمام طلاب وطالبات الثانوية الأزهرية، بداية من الاثنين المقبل 1 أغسطس، وفقا لما أعلنه وكيل الأزهر الشريف الدكتور محمد الضويني خلال مؤتمر إعلان النتيجة، ويمكن للطلاب الدخول لتسجيل الطعون عقب فتح الباب وذلك من خلال الرابط هنــــا.

تنسيق الثانوية الأزهرية 2021 أدبي بنين

وفيما يلي صور من تنسيق الثانوية الأزهرية 2021 أدبي بنين: