أعلنت نتيجة الثانوية الأزهرية، منذ ساعات قليلة، بمقر مشيخة الأزهر في مؤتمر، حضره الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، مما جعل رابط طعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 علمي عبر بوابة الأزهر، يعتلي عمليات البحث الرائحة عبر محركات البحث، خاصة بعد الكشف عن معايير تقديم الطعون.

طعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 علمي

كشف وكيل الأزهر منذ ساعات قليلقة عن المعايير الحاكمة لتقديم طعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 علمي، معلنا موعد بدأ تلقي الطعون على نتيجة الثانوية الأزهرية، والتي تستمر على مدار شهر، محددا الرسوم المقرر تطبيقها على التظلمات، والمقدرة بواقع مائة جنيه عن مادة يتظلم الطالب عليها.

رابط وخطوات التظلم على نتيجة الثانوية الأزهرية

وبحسب ما حدده "الضويني"، فإن رابط وخطوات التظلم على نتيجة الثانوية الأزهرية، يمكن الدخول عليه من هنــــــــا، معلناً أن باب الطعون، سيكون متاح أمام طلاب الثانوية الأزهرية، في الأول من شهر أغسطس القادم، ويمتد على مدار شهر، ليغلق أبوابه في 31 من الشهر ذاته.

تظلمات على نتيجة الثانوية الأزهريةوفيما يخص ضوابط فحص تظلمات على نتيجة الثانوية الأزهرية، أشار "الضويني" خلال مؤتمر اليوم، الذي عقد بقر مشيخة الأزهر منذ ساعات، أن عملية فحص التظلمات ستغرق تتم خلال 15 يوماً، على أن يخطر الطالب بما توصلت اليه نتيجة التظلم في غضون 15 يوماً.

أسماء أوائل الثانوية الأزهرية علمي وأعلن وكيل الأزهر، عن أسماء أوائل الثانوية الأزهرية علمي وهم:

1ـ الطالبة آلاء أحمد أمين محمد حسانين، منطقة الشرقية الأزهرية (معهد فتيات فؤاد خميس النموذجي)، المركز الأول على مستوى الجمهورية بمجموع درجات 649 (99.85%).

2ـ الطالب يوسف أحمد محمد أبو حسين، منطقة جنوب سيناء الأزهرية (معهد طور سيناء النموذجي) المركز الأول مكرر بمجموع درجات 649 (99.85%).

3ـ الطالبة ريهام محمد إسماعيل متولي محمد، منطقة القليوبية الأزهرية (معهد فتيات طحانوب) المركز الثالث بمجموع درجات 648 (99.69%).

4ـ الطالبة آلاء السعداوي محمد إبراهيم أبوسعدة، منطقة الغربية الأزهرية (معهد فتيات الجميزة)، على المركز الرابع بمجموع درجات 647 (99.54%).

5ـ الطالبة آلاء محمد شحاته علي الشامي، منطقة البحيرة الأزهرية (معهد فتيات كفر الدوار) على المركز الرابع مكرر بمجموع درجات 647 (99.54%).

6ـ الطالب عبد الرحمن أحمد السيد نبوي أبو العزم، منطقة الشرقية الأزهرية (معهد عاصم نجيب جويفل النموذجي)، المركز الرابع مكرر بمجموع درجات 647 (99.54%).

7ـ الطالب عبد الرحمن عادل محمد محمد الدغيدي، منطقة الدقهلية الأزهرية (معهد أجا) على المركز الرابع مكرر بمجموع درجات 647 (99.54%).

8ـ الطالبة علا فضل محمد محمد رزق، منطقة الدقهلية الأزهرية (معهد فتيات الضهرية) المركز الرابع مكرر بمجموع درجات 647 (99.54%).

9ـ الطالب عمر هيثم محمد محمود، منطقة القاهرة الأزهرية (معهد العبور النموذجي)، المركز الرابع مكرر بمجموع درجات 647 (99.54%).

10ـ الطالب هاشم محمود محمد عبد العزيز حسن، منطقة الشرقية الأزهرية (معهد صبيح) المركز الرابع مكرر بمجموع درجات 647 (99.54%).

11ـ الطالبة يسرا عبدالملك عبد الملك تركي، منطقة المنوفية الأزهرية (معهد فتيات دلهمو) المركز الرابع مكرر بمجموع درجات 647 (99.54%).