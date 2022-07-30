لليوم الرابع.. تراجع إيرادات «بحبك» لتامر حسني أمام «عمهم» لمحمد إمام

لليوم الرابع على التوالي تتراجع إيرادات فيلم «بحبك» للفنان تامر حسني أمام إيرادات فيلم «عمهم» بطولة الفنان محمد إمام، وذلك وفقا لتقرير الإيرادات اليومية الصادرة عن شركة «دولار فيلم» للتوزيع، ووكشفت قائمة إيرادات الأفلام المصرية عن أمس الجمعة، تحقيق فيلم «عمهم» مليون 161 ألف جنيه، مقابل 904 ألف جنيه لـ«بحبك».

واستطاع فيلم «عمهم» التقدم من المركز الثالث إلى المركز الثاني خلال الأيام الماضية، بداية من الثلاثاء الماضي، حيث حقق «عمهم» 740 ألف جنيه مقابل 706 ألف جنيه لـ«بحبك»، ثم بدأت الهوة في الاتساع، ففي اليوم التالي حقق 724 ألف جنيه مقابل 658 ألف جنيه، ويوم الخميس لم يحقق «بحبك» سوى 743 ألف جنيه بينما ارتفعت إيرادات «عمهم» لـ874 ألف جنيه.

«عمهم» في المركز الأول بالسعودية.. و«بحبك» بالمركز الثاني

ولم يتوقف الأمر على المستوى المحلي فقط، بل استطاع فيلم «عمهم» تصدر قائمة الإيرادات في شباك التذاكر السعودي في أسبوعه الأول في دور السينما، ليزيح فيلم «بحبك» إلى المركز الثاني، وذلك وفقا لما كشفه الحساب الرسمي لـ«السينما السعودية» على «تويتر».

«عمهم» يواصل الصعود أمام «بحبك» في دور السينما المصرية

ونجح فيلم «بحبك» بطولة وإخراج تامر حسني في تحقيق إيرادات وصلت لـ 38 مليون جنيه، ليصبح الفارق بين الفيلمين ضئيلًا بعد ما وصلت إيرادات «عمهم» الكلية حتى الآن إلى 34 مليون جنيه، خاصة بعد ما ارتفعت إيرادات الفيلم الأخير في الأسبوع الأخير في دور السينما المصرية لـ 6.6 مليون جنيه، مقابل 6.5 لـ «بحبك».

وذلك على عكس الأسابيع السابقة، فتواجد «بحبك» في المركز الثاني بقائمة الإيرادات الأسبوعية بـ 12 مليون جنيه، بينما لم يحقق «عمهم» سوى 10 ملايين جنيه.