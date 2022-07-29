«عمهم» في صدارة شباك التذاكر السعودي.. و«بحبك» بالمركز الثاني

نجحت السينما المصرية في تصدر المركزين الأول والثاني في قائمة الـ«Top 5» في شباك التذاكر السعودي، وتصدر فيلم «عمهم» بطولة محمد إمام، قائمة الإيرادات في الأسبوع الأول من عرضه، ليزيح فيلم «بحبك» للفنان تامر حسني من المركز الأول إلى المركز الثاني، وذلك وفقا للتقرير الذي نشره الحساب الرسمي لـ«السينما السعودية» على «تويتر».

وقال التقرير الصادر عن «السينما السعودية»، «من أول أسبوع عرض دخل فيلم «عمهم» Top 5 أكثر الأفلام حضورًا في السينما السعودية، يأتي بعده فيلم «بحبك» الذي لازال يحافظ على وجوده في القائمة»، وتابع: «جمهور الأفلام المصرية كبير، ينافسون فيها أكبر الأفلام العالمية حضورا».

«عمهم» الأكثر حضورا في السينمات السعودية خلال أول أسبوع عرض

وتراجع فيلم «Top Gun: Maverick» بطولة النجم الأمريكي توم كروز إلى المركز الثالث، بعد أسابيع من صدارة شباك التذاكر في المملكة العربية السعودية، وجاء في المركز الرابع فيلم الرسوم المتحركة «Minions: The Rise of Gru»، بينما كان فيلم السيرة الذاتية «Bergen»، عن المغنية التركية الشهيرة بيرجن في المركز الخامس.

منع عرض «Thor: Love and Thunder» في السعودية بسبب المثلية الجنسية

وعلى الجانب الآخر، منعت المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى عدد من الدول العربية عرض فيلم «Thor: Love and Thunder» على شاشتها بسبب وجود عدد من الشخصيات المثلية ضمن أحداث الفيلم، خاصة أن شركة «ديزني» ترفض إجراء أي تعديلات على أفلامها.

ولم يكن الجزء الرابع من سلسلة أفلام «Thor» هو الفيلم الوحيد الذي تم منع عرضه في المنطقة العربية خلال الفترة الماضية، لسبب نفسه، فشلمت مجموعة من الأفلام كان آخرها فيلم الرسوم المتحركة «Light year»، والذي حقق فشل زريع في دور العرض السينمائي حول العالم.