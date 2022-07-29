قبل المحاكمة.. 5 مشاهد في واقعة اصطدام مصطفى هريدي بـ سيارة 4 شباب بالشيخ زايد

تنظر غدًا محكمة جنح الشيخ زايد ثاني جلسات محاكمة الفنان مصطفى هريدي بواقعة اتهامه بإصابه 4 شباب بسيارته في أحد شوارع منطقة الشيخ زايد، أثناء استقلالهم سيارة ليتفاجأوا بسيارة الفنان مصطفى هريدي تصدمهم من الخلف.

وخلال السطور التالية، ترصد «الوطن» مشاهد في تلك الواقعة.

في الـ 21 من شهر مايو ورد بلاغ إلى رجال الشرطة يفيد بوقوع حادث مروري في أحد شوارع منطقة الشيخ زايد، وعند الانتقال وفحص رجال الشرطة للبلاغ تبين اصطدام سيارة الفنان مصطفى هريدي بسيارة أخرى من الخلف كان يستقلها أربعة أشخاص، وتبين إصابتهم بإصابات تنوعت ما بين شروخ وكسور وكدمات، وتم القبض على الفنان مصطفى هريدي ونقل الشباب الأربعة إلى المستشفى لإسعافهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

تفاصيل إصابات الشباب الأربعة

تم نقل الشباب الأربعة المصابين إلى المستشفى لعمل الإسعافات اللازمة لهم، وبالكشف عليهم تبين إصابة باسم أحمد بكسر في الذراع وخدوش، عبدالله سيد بكسر في الفقرة الثالثة والرابعة، عبد الله محمد بكسر في الجمجمة، بلال ماهر كسر في الحوض، كما تبين إصابة الفنان مصطفى هريدي بعدة إصابات متفرقة في الوجه.

تحريات رجال الشرطة في الواقعة توصلت إلى أن الفنان مصطفى هريدي تسبب في إحداث تلفيات في سيارة خاصة بشاب اصطدم به بسرعة وقت محاولته عبور مطب صناعي، ما أحدث إصابات بالشباب الأربعة وإصابته وحدوث تلفيات.

المصابون في الحادث أكدوا أمام جهات التحقيق أنهم أثناء استقلالهم سيارة ملاكي فوجئوا باصطدام سيارة الفنان بهم من الخلف، أثناء سيرهم بسرعة بطيئة لعبور مطب، فيما كانت سيارة المتهم تسير بسرعة عالية بشكل كبير.

تأجيل أولى جلسات محاكمة الفنان مصطفى هريدي

ويوم 18 يوليو قررت محكمة جنح الشيخ زايد، تأجيل أولى جلسات محاكمة الفنان مصطفى هريدي، على خلفية اتهامه بدهس 4 أشخاص بمدينة الشيخ زايد لجلسة 30 يوليو.