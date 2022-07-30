«مسافرون للسياحة»: إنشاء شركة للطيران العارض يعمل على تنشيط الحركة

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء، إن إنشاء شركة «إير سفنكس» للطيران الشارتر تعتبر خطوة كبيرة جدا نادينا بها كثيرا لجلب الرحلات السياحية من مختلف بلدان العالم للمنتجعات السياحية المصرية.

دور كبير في تنشيط الحركة السياحية الوافدة

وأضاف الدكتور عاطف عبد اللطيف، في تصريحات صحفية اليوم، أن العديد من البلدان السياحية تعتمد على شركات الطيران الخاصة بها في استجلاب السياح إلى منتجعاتهم نظرا لرخص التكلفة وعدم الارتباط بـ خطوط طيران منتظمة وهذا يكون له دور كبير في تنشيط الحركة السياحية الوافدة.

وأشار الى أنه من المقرر بدء تشغيل رحلات إيرسفنكس بعدد 9 طائرات كمرحلة أولى خلال موسم الشتاء المقبل من مطارات الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وسفنكس والقاهرة وستكون رحلاتها بأسعار اقتصادية بنظام الطيران العارض سواء من مدن خارج مصر أو للرحلات الداخلية.

عبد اللطيف يدعو إلى استثمار الطيران منخفض التكاليف في سياحة اليوم الواحد بسانت كاترين

ودعا عبد اللطيف أن يكون لمدينة سانت كاترين نصيب من رحلات إيرسفنكس خلال الفترة المقبلة لجذب السياح من مختلف أنحاء العالم الذين يعشقون زيارة الأماكن المقدسة وجبل موسى ودير سانت كاترين وغيرها وهذه المدينة عليها طلب كبير وسيتضاعف خلال الفترة المقبلة نتيجة للجهود التي تقوم بها الدولة في إعادة تشغيل مطار سانت كاترين والبنية التحتية التي تجري حاليا ومشروع التجلي الأعظم الذي يمثل الأديان السماوية الثلاثة.

إعداد دراسة ووضع تصور بالبرامج السياحية

وأضاف أن رحلات «اليوم الواحد» إلى سانت كاترين عليها إقبال كبير جدا ومن الممكن استثمار وجود رحلات الطيران المنخفض التكاليف بإعداد دراسة ووضع تصور بالبرامج السياحية يمكن السائح من قضاء إجازته في المنتجعات السياحية مثل شرم الشيخ والغردقة وكذلك زيارة مدينة سانت كاترين والانتقال بالطائرة وقضاء وقت جميل بها والعودة في نفس اليوم وهذا أيضا سيحدث رواجا كبيرا بالمدينة.

وأكد عاطف أنه يمكن من خلال الطيران الشارتر تسويق برامج سياحية جديدة تجمع بين شرم الشيخ وسانت كاترين ليشمل البرنامج السياحة الشاطئية والدينية والسفاري وتسلق الجبال.