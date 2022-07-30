تفاصيل القرض الشخصي «أونلاين» من بنك التجاري الدولي بضمان المرتب

يلجأ العديد من الأشخاص للاقتراض بهدف سد احتياجات ضرورية أو مالية قد يستغرق توفيرها من المدخرات وقتا طويلا، خاصةً الموظفين المرتبطين بدخول وشرائح دخل محددة، ما يجعل ذهابهم إلى البنك للحصول على قرض أمراً عادياً.

ويمكن لأي موظف تتوافر فيه بعض الشروط البسطية الحصول على قرض شخصي من البنك بضمان تحويل المرتب، والتقديم من خلال موقع البنك «أونلاين».

وتصل قيمة تمويلات البنوك للقروض الشخصية للموظفين، سواء من يعملون بالقطاع العام أو الخاص، إلى 3 ملايين جنيه، مع إتاحة فترات سداد طويلة تصل إلى 12 عام، وبدون شرط «الضامن الشخصي».

خطوات الحصول على قرض من البنك «أونلاين»

وفقاً لموقع البنك التجاري الدولي، هناك عدة خطوات بسيطة يقوم بها الموظف الراغب في الحصول على قرض شخصي، كالتالي:

1- ملء استمارة إلكترونية للبيانات الشخصية مثل الاسم، والموبايل، والرقم القومي، والبريد الإلكتروني.

2- تحديد نوع القرض الشخصي، إن كان الغرض منه تمويل سيارة أو سلع معمرة أو غيرها.

3- توضيح إن كان الراغب في الاقتراض عميلا للبنك أم لا، وطبيعة الدخل، ومحل الإقامة.

4- تحديد صافي الدخل والمبلغ المراد الحصول عليه.

5- إدخال المسمى الوظيفي وجهة العمل، قبل إرسال الطلب.

ونوَّه البنك عبر موقعه، إلى أنَّه سيتم مراجعة الـ«I score» للعميل، قبل الموافقة على طلبه، وذلك وفقاً للأحكام والشروط المعلنة.

وتابع، «أنَّه عند إدخال البيانات المطلوبة وإرسالها، ستعرض على المختصين بالبنك لدراسة الطلب والرد سيكون من إدارة البنك خلال 5 أيام عمل».

الأوراق والمستندات المطلوبة

بعد موافقة البنك على منح العميل القرض الشخصي، عليه الذهاب إلى الفرع وتقديم بعض المستندات، وهي:

- خطاب معتمد من جهة العمل موضح به دخله الشهري وتاريخ التعيين.

- تعهد بتحويل المرتب أو القسط من جهة العمل.

- صورة البطاقة الشخصية سارية، على ألا يقل عمره عن 21 عاما وألا يزيد عن 60 عاما بنهاية مدة القرض.