تشييع جثمان إبراهيم الدسوقي لاعب الزمالك الأسبق وسط غياب نجوم الكرة (صور)

شيع المئات من أهالي مدينة بنها جثمان إبراهيم الدسوقي، لاعب كرة القدم بنادي الزمالك وبنها في حقبة السبعينيات من القرن الماضي، وسط غياب نجوم الكرة المصرية.

ولقي «الدسوقي» مصرعه، ظهر أمس الجمعة، متأثر بإصابته بعد 10 أيام من تعرضة للاعتداء من جانب نجله «شريف»، والذي ضربه بـ«فازة»، ليلحق بزوجته التي قتلها ابنهما المتهم أيضًا.

صلاة الجنازة على إبراهيم الدسوقي ببنها

وخرج جثمان لاعب الزمالك الأسبق من مسجد إبراهيم مرسي بمدينة بنها، ودُفن بجوار زوجتة بمقابر الشموت ببنها، وأعلنت الأسرة الاقتصار على تشييع الجنازة وعدم إقامة عزاء للراحل.

وصرحت جهات التحقيق بالقليوبية بدفن الراحل عقب انتهاء أعمال مناظرة الطب الشرعي وصدور تصريح الدفن، وتبين أن الراحل لقي مصرعه إثر مضاعفات إصابته بضربة على رأسه من نجله، بعد أن قام المتهم بقتل والدته.

ويعد إبراهيم الدسوقى أحد أبرز نجوم الكرة في السبيعنيات من القرن الماضي، وكان يلقب بـ«المني»، ولعب بنادي بنها ثم انتقل للزمالك، ومثّل منتخب مصر لكرة القدم، وله شقيق كان من لاعبي النادي الأهلي في نفس الحقبة.

تجديد حبس الابن المتهم

وجددت جهات التحقيق حبس المتهم شريف الدسوقي 15 يوما على ذمة التحقيقات في واقعة قتله لوالدته منذ 10 أيام، وكذلك والده الذي توفى متأثرا بجراحه اليوم، فضلا عن الشروع في قتل جدته وابنة شقيقته عندما حاولتا منعه، حيث خنق والدته وأصاب والده الراحل والباقين بـ«فازة نحاسية».

ونعى نادي بنها الرياضي، برئاسة الدكتور مصبح الكحيلي، إبراهيم الدسوقي، مؤكدا أنه كان أحد أهم رموز النادي خلال السنوات الماضية، وقدم الكثير للنادي وأعضائه خلال عمله في مجلس إدارة النادي، وفي دورات سابقة ووجه النادي خالص العزاء لمحبيه وأسرته في مصابهم الجلل.