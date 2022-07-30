النيابة تصرح بدفن جثة إبرهيم الدسوقي لاعب نادي الزمالك السابق

صرحت النيابة العامة بدفن جثة لاعب الزمالك السابق إبراهيم الدسوقي والذي لقي مصرعه طعنا على يد نجله بمحافظة القليوبية، وجاء التصريح بالدفن عقب انتهاء عناصر الطب الشرعي من تشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة.

أحد المجني عليهم لاعب نادي الزمالك السابق

تعود الواقعة للأسبوع الماضي عندما تلقى رجال المباحث بلاغا من الأهالي يفيد بمقتل سيدة وإصابة 3 آخرين وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة للتأكد من صحتها وبالانتقال عثر على جثة سيدة وإصابة والدتها وحفيدتها وإصابة زوجها حيث كشفت التحريات هوية المصاب وتبين أنه لاعب نادي الزمالك السابق إبراهيم الدسوقي وتم نقل المصابين لأقرب مستشفى لتداركهم بالعلاج اللازم ونقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة وتم إخطار الناية العامة التي تولت التحقيقات.

الابن وراء ارتكاب الجريمة

وبعمل التحريات الأولية وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن نجل المجني عليها الأولى من زوجها لاعب نادى الزمالك السابق إبراهيم الدسوقي هو مرتكب الواقعة وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجده ونجح رجال المباحث في إلقاء القبض عليه وبمواجهته بالتهم المنسوبة له أقر بارتكاب الواقعة وتم عرضه أمام تحقيقات النيابة العامة والتى أمرت بعمل تحليل مخدرات للمتهم لمعرفة ما إذا كان المتهم تحت تأثير المخدرات حال ارتكابه الواقعة من عدمه والتي كشفت تعاطيه للمواد المخدرة كما أنه يعاني من حالة الصرع.

دافعوا عنه فأصابهم

وكشفت التحريات أن الجريمة كانت بسبب طلب المتهم من والدته المجني عليها الأولى نقوداً لشراء المخدرات فرفضت ما جعله يلتقط سكيناً ويسدد لها عدة طعنات ما أرداها قتيلة على الفور وأصاب الـ3 أشخاص الآخرين الذين حاولوا الدفاع عن الأم ولكن توفي إبراهيم الدسوقي لاعب نادي الزمالك السابق داخل المستشفى بعد مرور أسبوع على إصابته متأثراً بها.