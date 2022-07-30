«الدواء»: بروتوكول تعاون مع شركة أدوية لتنفيذ التدريب الصيفي لطلبة «صيدلة»

شهد الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، اليوم السبت، توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الدواء وشركة ساندوز مصر للأدوية، بهدف تنفيذ برنامج التدريب الصيفي لطلبة كليات الصيدلة، حيث وُقِّع البروتوكول بمقر الهيئة بكفر الجبل.

ووقَّع كل من الدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية لشؤون التطوير الفني وتنمية القدرات، والدكتور سامح الباجوري، رئيس مجلس إدارة شركة ساندوز مصر للأدوية.

وحضر توقيع البروتوكول الدكتور أيمن الخطيب نائب رئيس الهيئة، والدكتور ماهر الدمياطي، رئيس لجنة قطاع الدراسات الصيدلية بالمجلس الأعلى للجامعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات هيئة الدواء المصرية، ولفيف من عمداء كليات الصيدلة على مستوى الجمهورية.

البروتوكول شراكة قوية بين هيئة الدواء والجامعات المصرية والقطاع الخاص

ويعتبر البروتوكول شراكة قوية بين هيئة الدواء والجامعات المصرية والقطاع الخاص ( ممثلاً فى شركة ساندوز مصر للأدوية)؛ لتنفيذ أول برنامج للتدريب الصيفي لطلبة كليات الصيدلة؛ لتنمية مهاراتهم، وإكسابهم الخبرات والجدارات اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلية والعالمية، والمساهمة في تطوير المسار المهنى، ومن المقرر انعقادة فى الفترة من 14 إلى 25 أغسطس 2022.

وتدعو الهيئة الطلبة الراغبين في التسجيل والاستفادة من الخدمات التي يقدمها البرنامج التدريبي؛ للتسجيل على الرابط المخصص لذلك. ‏

جهود هيئة الدواء المصرية لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة

يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، والعمل على الارتقاء بالمستوى المهني لكل العاملين في شتى مجالات التصنيع الدوائي.