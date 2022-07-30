9 بنوك تمنح قروضا للطلاب تعرف عليها.. تصل إلى 500 ألف جنيه

أيام قليلة تفصلنا عن إعلان نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 التي من المقرر إعلانها رسميا خلال الأسبوع الأول من أغسطس المقبل، وعليه يبحث أولياء الأمور عن طريقة لسداد المصروفات الدراسية للجامعات وتحديدا التي تتطلب مصروفات مرتفعة للالتحاق بها للعام الدراسي المقبل 2022/2023.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي يقدمها موقع «الوطن» والمتعلقة بالعملية التعليمية، فإنه يستعرض في التقرير التالى تفاصيل عدد من البنوك تمنح قرض التعليم يمكن أن يستفيد منها الطلاب عقب ظهور نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022.

بنك فيصل الإسلامي

- قيمة قرض التعليم من بنك فيصل يصل إلى 300000 جنيه.

- فترة السداد تصل إلى 3 سنوات «36 شهرًا».

- الفائدة 16% متناقصة حال تحويل الراتب، 17% حال عدم التحويل.

- يشترط أن الحد الأدنى للدخل الشهري 1500 جنيه.

- لا يقل السن عن 21 سنة.

بنك مصر

- قيمة قرض التعليم من بنك مصر تصل إلى 300000 جنيه.

- فترة السداد من 12 شهرًا وتصل إلى 84 شهرًا.

- تمويل يصل لـ100% من قيمة المصروفات.

- الفائدة تصل إلى 15.5% متناقصة سنويًا.

- وأخيرا يشترط البنك إمكانية الحصول على قرض التعليم في حال تعهد جهة العمل بتحويل الراتب.

بنك saib

- قرض التعليم من بنك saib يقوم البنك بتمويل 75% من إجمالي المصروفات، ويتحمل المقترض 25% عن الفترة الممولة.

- يبدأ التمويل من 5000 جنيه ويصل إلى 100000 جنيه.

- الدخل الشهري لا يقل عن 4000 جنيه.

الشروط: الموظفين «تحويل ودون»

- السن لا يقل عن 24 سنة ولا يزيد عن 60 سنة عند نهاية مدة القرض.

- لا تقل مدة عمل المقترض عن سنتين.

رجال الأعمال وأصحاب المهن الحرة «دون تحويل».

- السن لا يقل عن 25 سنة ولا يزيد عن 65 سنة عند نهاية مدة القرض.

- الدخل الشهري لا يقل عن 5000 جنيه.

- حد أدنى 4 سنوات للنشاط.

المصاريف والرسوم:

- السداد المعجل: 6%

- مصاريف إدارية: 1.75%

- غرامة التأخر في السداد: 20 جنيهًا.

EGbank

قرض التعليم من EGbank قيمته من 10000 جنيه ويصل إلى 1000000 جنيه.

- نسبة التمويل 100%.

- فترة السداد 12 شهرًا.

- الفائدة 18.5% متناقصة.

- الحد الأدنى للدخل: 2500 جنيه حال تحويل الراتب، 3000 جنيه حال عدم تحويل الراتب.

- حد أدنى 6 أشهر عمل للموظفين.

بنك البركة

- قيمة قرض التعليم من بنك البركة يصل إلى 500 ألف جنيه.

- فترة السداد تصل إلى 5 سنوات.

الفائدة تبدأ من 16.75% متناقصة سنويًا.

- الحد الأدنى للدخل الشهري: 3000 جنيه.

- السن لا يزيد عن 65 سنة عند نهاية مدة القرض.

- إمكانية التمويل دون تحويل الراتب.

البنك الأهلي الكويتي

- يصل مبلغ قرض التعليم من البنك الأهلي الكويتي إلى 500.000 جنيه.

- أسعار فائدة تنافسية.

- التأمين على الحياة.

- فترة سداد قروض مرنة تصل إلى 12 شهرًا .

- سعر العائد تناقصي يبدأ من 19.50%.

- للأفراد بداية من 21 سنة بحد أقصى 60 سنة عند نهاية فترة القرض.

- الحد الأدنى للراتب الإجمالي 1200 جنيه شهريا للموظفين.

بنك القاهرة

- قرض التعليم يبدأ قيمته من 15000 جنيه ويصل إلى 300000 جنيه للجامعات، و50000 جنيه للمدارس.

- تمويل يصل إلى 90% من قيمة المصاريف الدراسية.

- فترة السداد 12 شهرًا.

- الفائدة 18.5% متناقصة سنويًا.

- لا يقل عن 21 سنة ولا يزيد عن 60 سنة.

- الحد الأدنى للدخل 5000 جنيه.

البنك التجاري الدولي CIB

- قرض التعليم تصل قيمته إلى 150000 جنيه.

- يتميز بمرونة في السداد على فترات تصل إلى 12 شهرًا حتى 96 شهرًا «8 سنوات».

- تتراوح الفائدة بين 14.5% وحتى 17.5% متناقصة.

- خصم 50% على المصاريف الإدارية.

- يمنح وثيقة تأمين على الحياة طوال فترة القرض.

- يستطيع المواطن الحصول على الموافقة خلال 48 ساعة بأقل المستندات المطلوبة.

- يشترط ألا يقل السن عن 21 سنة.

QNB الأهلي

- تبدأ قيمة قرض التعليم في بنك QNB الأهلي من 5000 جنيه إلى 500000 جنيه.

- يشترط أن الحد الأدنى للدخل 1500 جنيه.

- أن يكون السن من 21 – 60 سنة.

- كما يشترط تحويل الراتب.

- وأن يكون في وظيفته حد أدنى 3 أشهر في الوظيفة الحالية.

- كما أن نسبة التمويل هي 95% من قيمة المصروفات.

- فترة السداد من 6 أشهر وتصل إلى 48 شهرًا.

- فائدة 16.75% متناقصة سنويًا.