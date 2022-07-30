«تعليم الغربية»: لا شكاوى من امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية

قال ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي، انطلقت اليوم، وسط إجراءات أمنية واحترازية ضد فيروس كورونا، مؤكدا متابعته سير الامتحانات في يومها الأول من غرفة العمليات.

استعدادات امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه تنفيذا لتعليمات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، تم الاستعداد الجيد لامتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية والشهادة الإعدادية، وتم اليوم الاطمئنان على حسن سير الامتحان، وعدم وجود أي شكاوى من الورقة الامتحانية.

ويؤدي 11091 طالبا بالإعدادية العامة امتحان اللغة العربية والخط العربي والإملاء في 106 لجان، و545 طالبا بالإعدادية المهنية في 8 لجان، بإجمالي 11636 طالبا وطالبة موزعة على 114 لجنة امتحانية، فيما يؤدي 9189 طالبا وطالبة من طلاب الدبلومات الفنية في 19 لجنة مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، بالإضافة إلى الامتحانات العملية والمعملية طبقاً إلى تخصصاتهم.

غرف عمليات لمتابعة سير الامتحانات

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن غرفة العمليات الرئيسية المتواجدة في مبنى المديرية على تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشر المتواجدة في مدن ومراكز المحافظة، للوقوف على جميع المشكلات والأحداث لحظة بلحظة، وقد سار الامتحان في جميع اللجان دون وجود أي صعوبات أو شكاوى من الامتحانات.