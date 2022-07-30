بائع متجول يهتك عرض طفلة في «6 أكتوبر».. والتحريات: ليست المرة الأولى

تلقى المقدم هاني عماد، رئيس مباحث قسم شرطة مركز ثالث أكتوبر، بلاغاً من والد طفلة، يتهم فيه أحد الأشخاص «بائع متجول» بهتك عرض نجلته، والتي تبلغ من العمر 11 سنة، داخل إحدى شوارع منطقة أكتوبر، وتم إخطار اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ونائبيه اللواء علاء فتحي واللواء أحمد خلف.

ضبط المتهم ومواجهته بالتهمة المنسوبة له

وعلى الفور عملت الأجهزة الأمنية لكشف حقيقة البلاغ، حيث تبين صحته، وتم استهداف المتهم وتحديد مكان تواجده ونجحت الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض عليه وبمواجهته أقر بهتك عرض الطفلة وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.

ليست المرة الأولى

كشفت تحريات رجال المباحث التي أشرف عليها العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر أنها ليست المرة الأولى التي يعتدي فيها المتهم على الطفلة المجني عليها بل سبقها عدة مرات أخرى.

وأضافت التحريات أن المتهم استدرج الطفلة أكثر من مرة منذ شهرين داخل إحدى العقارات بمنطقة أكتوبر بحجة إعطائها بعض الحلوى أو 10 جنيهات وتم إخطار النيابة العامة لتولي التحقيق في الواقعة وعرض المتهم أمام جهات التحقيق والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات كما استعجلت الأجهزة الأمنية في تحرياتها النهائية حول الواقعة.

العثور على جثة في حالة تعفن

وفي سياق آخر، تلقى قسم شرطة أوسيم بلاغاً من الأهالي يفيد بالعثور على جثمان متحلل لسيدة بدائرة المركز في حالة تعفن رمي، وبالانتقال والمعاينة تبين صدق البلاغ، وتم أخذ عينة من حمضها النووي حتى يسهل التعرف على هويتها وتحديد شخصها في حالة العثور على أي من ذويها أو أقربائها، وتم وضع الجثمان تحت تصرف النيابة العامة.