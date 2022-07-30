أسعار الكتب الخارجية في المكتبات 2022-2023.. اعرف كل مرحلة دراسية

مع تحديد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد بداية العام الدراسي الجديد، بدأ عدد من أولياء الأمور يتساءلون عن أسعار الكتب الخارجية في المكتبات 2022-2023، في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد، ورغبتهم في الاطلاع على شكل المقررات الدراسية، رغم أن الوزارة وفرت العديد من المنصات التعليمية التي يمكن الاطلاع عليها ومتابعتها جيداً للتدريب على فلسفة التعليم الجديدة التي تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

اختلاف أسعار الكتب الخارجية في المكتبات 2022-2023

وتختلف أسعار الكتب الخارجية في المكتبات 2022، حسب نوعية الكتاب، فـ«الأضواء» يختلف سعره عن كتاب «الامتحان» وكذلك عن «سلاح التلميذ»، بحسب محمد إبراهيم، صاحب مكتبة بإحدى مناطق محافظة الجيزة، موضحاً أن أعلى الأسعار هي لكتب «الأضواء».

أسعار كتب المرحلة الابتدائية

وأضاف «إبراهيم» لـ«الوطن»، أن أسعار الكتب الخارجية بالنسبة لطلاب المرحلة الابتدائية تبدأ من 60 جنيها للكتاب الواحد، وتصل إلى 63 جنيهاً، وذلك في جميع المقررات الدراسية كاللغة العربية والحساب، لافتاً إلى أن كتب الصف الخامس الابتدائي غير متوفرة حتى الآن نظراً لتطوير مناهجها.

أسعار كتب المرحلة الإعدادية

وأكد محمد إبراهيم، أن أسعار الكتب الخارجية بالنسبة لطلاب المرحلة الإعدادية تبدأ من 65 حتى 79 جنيها، وذلك في مواد اللغة العربية والإنجليزية والعلوم والرياضيات والدراسات الاجتماعية والهندسة، موضحاً أن كتب المرحلة تشمل بدايتها ونهايتها.

أسعار كتب المرحلة الثانوية

وأوضح صاحب المكتبة، أن أسعار الكتب الخارجية بالنسبة للمرحلة الثانوية تبدأ بـ55 جنيهاً وتصل إلى 115 جنيهاً، موضحاً أن أعلى سعر في كتب هذه المرحلة هو كتاب مادة اللغة العربية نظراً لتعدد فروعه.

أسعار كتب سلاح التلميذ

من جانبه، كشف صاحب مكتبة بعزبة النخل، رفض ذكر اسمه، عن أسعار الكتب الخارجية، موضحاً أن سعر كتاب اللغة العربية للصف الأول الابتدائي سلاح التلميذ 65 جنيهاً، والصف الثاني 68 جنيهاً، والصف الرابع 70 جنيها، والسادس الابتدائي 73 جنيهاً.

وأضاف لـ«الوطن»، أن سعر كتاب الرياضيات للصف الأول والثاني الابتدائي 55 جنيهاً، والثالث الابتدائي 65 جنيهاً، والسادس الابتدائي 60 جنيها، أما الدراسات الاجتماعية للصف الرابع الابتدائي 67 جنيهاً، والصف السادس الابتدائي 60 جنيها، ومادة العلوم لطلاب الصف الرابع 85 جنيهاً، والصف السادس 55 جنيهاً.