مصرع شاب صدمه قطار في الواسطى ببني سويف.. «حاول العبور من مكان مخالف»

لفظ شاب في مقتبل العمر أنفاسه الأخيرة أثناء إجراء الإسعافات الأولية له، داخل مستشفى بني سويف التخصصي، عقب إصابته ببتر في القدمين، بعدما صدمه القطار أمام محطة السكك الحديدية بمركز الواسطى شمال المحافظة، إثر مروره من مكان غير مخصص للعبور، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بمصرع شاب صدمه قطار بمحطة الواسطى

تلقى اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف، مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوصول «ي.م.س»، 18 عامًا، إلى مستشفى بني سويف التخصصي، مصابًا ببتر في القدمين، بعدما صدمه قطار أمام محطة السكك الحديدية بمركز الواسطى، ولفظ أنفاسه الأخيرة، عقب تلقيه الإسعافات الأولية اللازمة، وتم التوجيه بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة، والوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

المتوفى حاول المرور من مكان مخالف

ودلت التحريات الأولية أن المتوفى حاول عبور شريط السكك الحديد بمركز الواسطى أمام محطة القطارات من مكان غير مخصص للمشاة فدهسه القطار، وتسبب في بتر قدميه ولفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله إلى المستشفى، وجرى إيداع جثته داخل مشرحة المستشفى.

تحرر المحضر اللازم وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق تمهيدا لاستصدار تصريح الدفن وتسليم جثة المتوفى إلى ذويه لدفنه.