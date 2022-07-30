مصرع شخص وإصابة آخر إثر انقلاب سيارة في ترعة بسوهاج

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر إثر انقلاب سيارة ملاكي كانا يستقلانها داخل ترعة نجع حمادي، ناحية قرية بنجا دائرة مركز مركز طهطا، شمال محافظة سوهاج.

إخطار مدير الأمن بالحادث

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي داخل ترعه نجع حمادي بناحية قرية بنجا ووجود متوفى ومصاب، بناخية دائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين انقلاب سيارة ملاكي داخل مياه ترعه نجع حمادي بالقرب من محطة سكة حديد بنجا، ما أدى إلى مصرع المدعو «ا ي ا»، 20 سنة، يقيم بقرية كوم غريب دائرة مركز طما بشمال سوهاج، وإصابة المدعو «ا ف ض»، 36 سنة، يقيم ناحية قرية الصوامعة غرب دائرة مركز طهطا.

نقل الجثة لمستشفى طهطا العام

وجرى الدفع بسيارة إسعاف ونقل الجثة إلى مستشفى طهطا العام والمُصاب إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وتم استخراج السيارة من داخل الترعة، بواسطة معدات الوحدة المحلية.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إبلاغ جهات التحقيق المختصة.