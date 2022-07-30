شاب يطعن والدته وشقيقته لخلافات أسرية في سوهاج

تجرد شاب من مركز طهطا بمحافظة سوهاج، من إنسانيته وانهال بالطعنات على جسد والدته ليصيبها بجروح متفرقة وذلك بعد خلافات أسرية، ولم يسلم جسد شقيقته الصغرى من الطعنات أيضًا باستخدام سلاح أبيض، وجرى نقل المجني عليهما لمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافهما كما جرى ضبط المتهم.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن محافظة سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد بتلقي بلاغ من مأمور مركز طهطا بمحافظة سوهاج بوقوع مشاجرة ومصابين بدائرة المركز.

الانتقال إلى موقع الحادث

وعلى الفور، انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، إلى موقع البلاغ، وتبين بالفحص والانتقال إصابة كل من عواطف ع ر، 51 عاما، ربة منزل مصابة بجروح متفرقة بالجسم واشتباه بنزيف بالصدر، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، ونجلتها نورهان ص أ، 19 عاما، مصابة بجرح بالساق اليمنى وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، وتقيم الإثنتان بدائرة مركز طهطا بمحافظة سوهاج.

اتهام نجل المجني عليها بإصابتها

وبسؤالهما أفادتا باتهام نجل الأولى وشقيق الثانية المدعو ناصر ص أ، 28 عامًا، عامل ويقيم بدائرة مركز طهطا بمحافظة سوهاج بالتعدي عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما بسلاح أبيض، سكين، كان بحوزته؛ وذلك على أثر خلافات أسرية.

جرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم وبمواجهته بأقوال المجني عليهما أفاد واعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، حيث يوجد خلافات أسرية بينهم، وجرى نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، وتحرير محضر بالواقعة كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.