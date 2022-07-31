أسعار الخضروات اليوم الأحد 31-7-2022 في الأسواق المحلية

الخيار والجزر وغيرها من الخضروات الطازجة تساعد على تقوية المناعة لمحاربة الفيروسات التي قد تهاجم الجسم، ولهذا تحرص الكثير من ربات البيوت على شراء الخضروات وإعدادها في وجبات الطعام، حتى يستطيع الأبناء الاستفادة من فوائدها، وحتى تمد أجسامهم بما تحتاجه من فيتامينات مختلفة.

واليوم الأحد الموافق 30 يوليو من عام 2022، توضح «الوطن» أسعار الخضروات في الأسواق المصرية، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الجريدة على مدار الساعة.

ووفق جولة «الوطن» في بعض الأسواق الموجودة في منطقة الدقي، جاءت أسعار الخضروات كالتالي:

أسعار الخضروات في الأسواق

- تراوح سعر الطماطم بين 2 و3 جنيهات للكيلو

- سجل سعر كيلو الخيار بين 6 و8 جنيهات

- وصل سعر كيلو البصل اليوم لقيمة تتراوح بين 3 و4 جنيهات.

- فيما وصل سعر الفلفل الرومي البلدي بين 6 و8 جنيهات.

- وجاء سعر الفلفل الأخضر والأحمر الحار بين 8 و10 جنيهات.

- وصل سعر كيلو الباذنجان الرومي الأسود إلى قيمة تتراوح بين 6 و8 جنيهات.

- كما بلغ سعر الثوم قيمة تتراوح بين 10 و12 جنيهًا.

- وتراوح سعر كيلو الملوخية بين 4 و5 جنيهات.

أسعار الخضروات في سوق العبور

- تراوح سعر الفلفل الحار البلدي بين 2.5 جنيه و3.5 جنيه.

- يتراوح سعر الفاصوليا بين 5 و8 جنيهات.

- سجل سعر كيلو الثوم بين 7 و11 جنيهًا.

- وصل سعر الفلفل الرومي الصوب بين 3 و4 جنيهات.

- تراوح سعر الطماطم بين 1.5 وجنيهين.

- سعر كيلو الباذنجان الرومي اليوم بين 1.5 و3 جنيهات.

- سعر الباذنجان العروس الأسود يتراوح بين 3 و4 جنيهات.

- سعر الباذنجان العروس الأبيض يتراوح بين 5 و7 جنيهات.

- وصل سعر الكوسة لقيمة تتراوح بين 7 و9 جنيهات للكيلو.