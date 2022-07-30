«الحجر الزراعي»: لدينا استراتيجية للتعامل مع طوارئ السوق العالمية «فيديو»

قال الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة، إن السياسة المصرية الحالية لا تعتمد على رد الفعل ولا تنتظر لترى ما يحدث بالأسواق العالمية، كي تتخذ رد فعل فيما يخص استيراد وتصدير المحاصيل الزراعية، حيث يتم وضع استراتيجية يتم تنفيذها لمدة 10 سنوات مقبلة تراعي الجاهزية الكاملة للتعامل مع أي طوارئ تطرق على السوق العالمية، ويجري العمل على معايير دولية وقواعد عملية للحجر الزراعي والرقابة على الصادرات ويتم تطبيق المعايير الدولية للصحية النباتية.

مصر جاهزة في أي وقت لأي تحدي

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «dmc»، أنه يجري تطبيق كل الأنظمة الدولية للرقابة على الصادرات، مما يجعل مصر جاهزة في أي وقت لأي تحدي، مشيرًا إلى وجود تحديات عالمية كثيرة، سواء كانت أزمة حاويات أو الحرب الروسية الأوكرانية، أو التضخم العالمي.

حفاظ الدولة على مستوى صادراتها بالكميات المعتادة يعد إنجازًا

وتابع رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة، أن الدولة التي تستطيع أن تحافظ على مستوى صادراتها بالكميات التي اعتادت عليها يعد إنجازًا، ومصر استطاعت أن تحافظ على مستوى صادراتها، واستطاعت أن تزيدها بالرغم من وجود أزمة فيروس كورونا وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية.

وبالرغم من وجود أزمة كبيرة للغاية في لوجيستيات الشحن البحري والحاويات والنقل البحري، وأزمة عالمية في التضخم والكساد التجاري العالمي على مستوى العالم، والركود التجاري بالعالم كله، إلا أن مصر استطاعت تخطي حاجز هذه الأزمات بالكامل، وبدأت الصادرات تزيد بالفعل عن العام الماضي.