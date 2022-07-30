وفاة محام أثناء حضوره عزاء صديقه بالمنوفية.. «وقع وسط المُعزين»

ذهب لأداء صلاة العشاء في المسجد، وبعدها ذهب إلى عزاء أحد أصدقائه وأثناء سماعه لتلاوة القرآن الكريم سقط مغشيا عليه، لحظات حزن وذهول عاشها أهالي قرية منشأة سلطان التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، عقب وفاة المحامي محمد شعبان أثناء تأدية واجب العزاء، ليتفاجئ جميع من في العزاء بسقوط المتوفى أثناء سماعه لتلاوة القرآن الكريم.

اللحظات الأخيرة في حياة المحامي

قال محمود سلطان ابن شقيقة المتوفى المقيم بقرية منشأة سلطان التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، إن خاله بمجرد أن صلى العشاء ذهب إلى عزاء أحد أصدقائه في القرية المقيم بها وأثناء سماعه لتلاوة القرآن الكريم سقط مغشيا عليه، وعلى الفور وقف جميع من في العزاء وحاول أهالي القرية إنقاذه والذهاب به إلى طبيب في القرية، والذي أكد وفاته عن عمر ناهز 57 عاما.

وأضاف «سلطان»، أن الأهالي في قريتهم بمنوف كانت في حالة ذهول شديد عندما سقط مغشيا عليه، لدرجة أنهم عندما قاموا بحمله والذهاب به إلى أحد الأطباء بالقرية والذي أخبرهم بوفاته، ذهبوا به إلى طبيب آخر للتأكد من وفاته، مشيرا أن جميع أهل القرية كانوا يحبون المحامي الراحل ويشهدون له بحسن الخلق والسلوك طوال فترة حياته، حيث كان جابرا للخواطر ولا يترك واجبا، والدليل على ذلك وفاته أثناء تقديم واجب العزاء في أحد أصدقائه.

حسن المعاملة مع الآخرين

وتابع «سلطان» في تصريحات لـ«الوطن»، أن خاله كان مشهودا له بالكفاءة والنزاهة وحسن المعاملة مع الآخرين حتى لو كان بينهم نزاعا، مؤكدا أنه كان مداوما على قراءة القرآن الكريم وحفظه طوال فترة حياته، وكان يوصيه بعدم ترك القرآن والمداومة على سماعه وحفظه منذ أن كان طفلا، مشيرا أن خاله الراحل كان السبب في دراسته بالأزهر الشريف.