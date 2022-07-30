إطلاق «المفاهيم المغلوطة عن الرجولة».. وأستاذ اجتماع توضح تأثيرها

أعلن الدكتور محمد فوزي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة في مداخلة هاتفية في برنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، إطلاق برنامج تحت عنوان تصحيح المفاهيم المغلوطة عن الرجولة في 6 أغسطس المقبل بالمدينة الشبابية بالغردقة، حيث يستهدف البرنامج تدريب مجموعة قوامها 35 مدربا، على النوع الاجتماعي والرجولة ومهارات التواصل ومبادئ الدعم النفسي من خلال أنشطة متنوعة.

وفي ضوء تلك المبادرة، قالت الدكتورة عزة أحمد صيام، أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب في جامعة بنها، لـ«الوطن»، إن هناك بعض المفاهيم المغلوطة عن الرجولة ينبغي تصحيحها، فيما يخص دور الرجل تجاه الأسرة والمجتمع، وتجاه قضايا الانتماء الوطني، حتى يتم إعادة روح الشباب وتمكينهم ثقافيًا واجتماعيًا داخل المجتمع، موضحة أن ذلك يتحقق من خلال وضع أطر جديدة في التعامل مع الشباب في ظل عمليات التحديث المعرفية، مع الوضع في الاعتبار المشكلات التي يواجهها الشباب، وخاصة فيما يتعلق بالتأهيل المهني والبحث عن وظيفة وحياة أفضل: «لا بد من تأهيل الشباب نفسيًا ومعنويًا ووطنيًا لمواجهة مشكلاتهم».

تنمية مفهوم القناعة وإعمال العقل

وأضافت «صيام» أن المفاهيم المغلوطة عن الرجولة قد تؤدي إلى حدوث جرائم العنف والقتل: «مفهوم الحق والقوة لازم يتغيروا»، حيث أكدت على أهمية تنمية مفهوم القناعة وإعمال العقل لدى الشباب من خلال برامج تنظمها وزارة الشباب والرياضة بمساعدة المتخصصين في علم النفس والاجتماع، ورجال التعليم والدين.

مفاهيم الرجولة تنشأ من مرحلة الطفولة

«غرز مفاهيم الرجولة الصحيحة تبدأ من التنشئة السوية للأطفال منذ الصغر»، وفقًا لحديث أستاذة علم الاجتماع، لذلك لا بد من الاهتمام بظواهر العنف بين الأطفال في ضوء العديد من المتغيرات الفسيولوجية، مع الاهتمام بدور وسائل الإعلام في بلورة قضايا التنشئة الاجتماعية داخل الأسرة المصرية، مؤكدة أن الدولة تبذل دورا كبيرا في محاولة إرجاع الشباب للتنشئة السليمة.

تراجع سلطة الأب في الأسرة

وتابعت الدكتورة عزة أحمد، أن من القضايا المهمة التي غيَّرت مفهوم الرجولة في مصر مؤخرًا، هو اهتزاز دور الأب والمعايير الحاكمة في الأسرة: «لم تعد سلطة وقوة الأب هي الحاكمة كما كان في الأسر المصرية من قبل»، حيث تدخلت عوامل أخرى بسبب تأثير وسائل التواصل الاجتماعي، ووجود طموحات استهلاكية عالية للشباب تفوق قدرة الآباء على تحقيقها: «تراجع سلطة الأب من القضايا المهمة التي ينبغي طرحها وتسليط الضوء عليها ضمن مبادرات وزارة الشباب».

يذكر أن البرنامج سيتضمن مشاركين من أسوان وقنا وسوهاج والفيوم والدقهلية والإسكندرية والبحر الأحمر وبورسعيد وأسيوط، بالإضافة إلى محافظات القاهرة الكبرى.