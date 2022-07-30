5 نصائح للحفاظ على باقة «إنترنت الموبايل».. احذر المزامنة التلقائية

يبحث عدد كبير من مستخدمي إنترنت الهاتف المحمول على طرق ونصائح تساعدهم قبل نفاد الباقة بشكل سريع، لذلك نقدم لمستخدمي الهواتف المحمولة مجموعة من النصائح للحافظ على باقة الإنترنت.

وبحسب خبير الاتصالات إسلام خالد، فإن أول هذه النصائح تتلخص في متابعة الاستهلاك بشكل دوري، وذلك عبر العديد من تطبيقات الموبايل التي توضح الاستهلاك، حيث يتيح مشغلي الاتصالات تطبيقًا للمتابعة المستمرة للاتستهلاك.

التأكد من استخدام شبكة الـ«واي فاي»

وطالب «خالد» مستخدمي الإنترنت، بالتأكد من استخدام شبكة الـ«واي فاي»، عند تصفح المواقع الإخبارية، كلما كانت الفرصة متاحة لذلك، والتأكد من إغلاق إنترنت الهاتف المحمول، مطالبًا المستخدمين بوضع حد للبيانات من إعدادات الهاتف.

وقال خبير الاتصالات، أنه يجب تفعيل وضع توفير البيانات، إذ يعتبر جوجل كروم أكثر متصفحات الانترنت استخدامًا على نظام تشغيل أندرويد، ومن أحد مميزات هذا المتصفح دعمه لوضع ضغط البيانات الذي يوفر كثيرًا في استهلاك البيانات دون تغير ملحوظ في شكل صفحات الويب.

وأشار إلى أنه يجب على المستخدمين أيضًا وقف خاصية التحديث التلقائي للتطبيقات عبر بيانات الهاتف، خصوصًا أن هذا الوضع يستنزف البيانات بشكل كبير، مشيرًا إلى أنه يجب تفعيل إمكانية التحديث التلقائي للتطبيقات عبر شبكه الـ«واي فاي» فقط.

إيقاف المزامنة التلقائية لحساب جوجل

كما نصح بإيقاف المزامنة التلقائية لحساب جوجل، وهذا يساعد في توفير استهلاك الباقة، مشيرًا إلى أن تفعيل هذه الخاصية عند تشغيل شبكة الـ«واي فاي»، حيث يمكن إيقاف تشغيل هذه الميزة من خلال الذهاب إلى الإعدادات ثم الى الحسابات واختيار حساب Google ثم تحديد البيانات والتطبيقات التي لا تريد مزامنتها، مشيرًا إلى أن هناك عدد من التطبيقات التى تستهلك باقة إنترنت الموبايل، حتى فى حالة عدم استخدامها، مطالبًا بإيقاف البيانات للتطبيقات التي تعمل في الخلفية.