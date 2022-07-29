لينك موقع وزارة التموين دعم مصر .. "قدامك فرصة شهر لتسجيل رقم الموبايل"

لينك موقع وزارة التموين دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل، هو أكثر ما يبحث عنه أصحاب البطاقات التموينية عبر محرك البحث العالمي جوجل، وذلك قبل انتهاء مهلة تسجيل رقم الهاتف المحمول على بطاقة التموين، والمقرر لها نهاية أغسطس المقبل بدلًا من انتهائها آخر يوليو المقبل، بعد قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين بمد مهلة التسجيل شهرًا إضافيا.

لينك موقع وزارة التموين دعم مصر.. الخطوات

ويوفر لينك موقع وزارة التموين دعم مصر، خطوة تحديث بطاقة التموين من خلال تسجيل رقم الموبايل بالنسبة لكل صاحب بطاقة تموين تسلم رسالة عبر بونات صرف الخبز بتسجيل رقم المحمول، فيما تشترط وزارة التموين لقبول تسجيل رقم الموبايل أن يكون مسجل باسم رب الأسرة في إحدى شركات المحمول الأربعة.

وتشمل الخطوات الخاصة بقبول تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين، في التالي:

- فتح رابط موقع دعم مصر الرسمي من هنـا.

- كتابة رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقما والموجود أسفل كارت بطاقة التموين.

- ثم يظهر اسم رب الأسرة أو صاحب بطاقة التموين.

- يتم كتابة رقم الموبايل المسجل باسم رب الأسرة صاحب بطاقة التموين في إحدى شركات المحمول.

- تظهر رسالة تفيد بأنَّه تمّ قبول الرقم المحمول إذا كان صحيحًا، أو أنّ الرقم تحت المراجعة، للتأكّد من أنَّه مسجل باسم صاحب البطاقة، أو رفض الرقم المحمول إذا كان غير مسجل باسم رب الأسرة.

تجدر الإشارة إلى أن بوابة مصر الرقمية للتموين لم تفتح حتى الآن خدمة إضافة رقم الهاتف للبطاقة التموينية من بين خدمات التموين المقدمة عليها، إذ تشمل الخدمات الخاصة بالتموين على البوابة كالتالي: «تفعيل بطاقة التموين، ونقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى، وإصدار بدل فاقد أو تالف، والاستعلام عن صرف، وفصل اجتماعي، وضم أفراد أسرتي».