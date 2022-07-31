القصة الكاملة لواقعة الاعتداء على فنانة في الهرم.. من الاغتصاب للمؤبد

داخل إحدى الشقق الكائنة بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة، تجلس «أميرة. ح»، التي تعمل ممثلة، في شقتها آمنة ترعى نجلها من ذوي الاحتياجات الخاصة، بعد يوم عمل شاق، فوجئت بكسر باب شقتها عليها من قبل 3 أشخاص، كان هدفهم هو السرقة والحصول على الأموال، ولكن بعد أن وجدوا المجني عليها داخل الشقة وحاولت الصراخ، أسرع أحدهم واضعا يده على فمها وآخر لشل حركتها، والثالث ممسكا بالطفل وفي يديه سكين موضوع على رقبته مهددين إياها، إذا حاولت الإستغاثة.

سرقة وهتك عرض

خطوات سريعة اتُخذت من قبل المتهمين الثلاثة داخل شقة المجني عليها لسرقتها والحصول على الأموال، وجمعوا مبلغا ماليا قدره 700 جنيه، 3 هواتف محمولة، شاشة تليفزيون وتابلت، وقبل أن يغادروا الشقة أبي أحدهم أن يتركها دون الاعتداء على المجني عليها، فتناوب المتهمون الثلاثة «أحمد. ع»، «محمد. ن»، «محمد. ف»، هتك عرضها واحدا تلو الآخر، بينما يقف المتهم الرابع «علي. ج»، أمام العقار بالأسفل لمراقبة الطريق.

لم تستوعب أميرة الموقف الذي وُضعت فيه وكأنه مشهد تمثيلي مما تؤديه، بداية من كسر المتهمين لباب الشقة عليها وحملهم أسلحة نارية في وجهها هي وطفلها من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولكنه حدث في الواقع، وبعد أن استوعبت المجني عليها الموقف بدأت في الاستغاثة بالجيران، والاتصال بالشرطة، التي حضرت على الفور ووجدت المُعتدى عليها في حالة يرثى لها وتم نقلها للمستشفى في حالة إعياء شديد، وبعد أن سمحت حالتها الصحية تم استجوابها، وأدلت تفصيليا بشكل المتهمين، مؤكدة على عدم وجود أي سابق معرفة بينها وبينهما.

السجن المؤبد والمشدد 15 عاما

تحريات مُكثفة أجريت حول الواقعة، وجهود جبارة بذلها رجال مباحث قسم شرطة الهرم في القضية، وبعد عرض صور المتهمين على المجني عليها طبقا للأوصاف التي أدلت بها، تعرفت عليهم، وبعمل عدد من الأكمنة الثابتة والمتنقلة تم القبض عليهم، وأجرت النيابة العامة تحقيق موسع معهم حول الواقعة، واعترفوا تفصيليا بإرتكابهم للواقعة، وتم إحالتهم إلى محكمة جنايات الجيزة في القضية التي حملت رقم رقم 21572 جنايات الطالبية، والتي قضت بمعاقبة المتهمين الأول والثاني والثالث بالسجن المؤبد، والمتهم الرابع بالسجن المشدد 15 عاما.