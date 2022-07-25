الراتب يصل لـ 20 ألف جنيه.. وظائف الشباب والرياضة في 4 محافظات

كشفت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية الموثقة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن عدد من الوظائف الخالية في عدد من المحافظات لجميع المؤهلات، وبراتب تصل لنحو 20 ألف جنيه شهريًا.

وفي هذا الصدد، يعرض موقع «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، تفاصيل الوظائف الشاغرة والتي عرضتها وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب في الإدارة العامة للمشروعات بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر، وذلك في السطور التالية:

وظائف في مرسى مطروح

ويقام يوم الأربعاء 27 يوليو 2022 في الفترة ما بين الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا، يوم توظيف مجاني وذلك في حديقة كليوباترا الترفيهية أمام مساكن اللوكس بجوار هايبر علي بابا بمرسى مطروح، والتي جاءت على النحو التالي:

مجموعة العربي

تطلب فني صيانة «أجهزة منزلية، شاشات، تكييف» وذلك بشروط كالآتي:

المتقدم حاصل على مؤهل متوسط أو فوق متوسط صناعي

ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عامًا.

تحديد موقف المتقدم من الخدمة العسكرية

المستندات المطلوبة للتقديم هي

صورة البطاقة

صورة شهاده الميلاد

صورة شهادة المؤهل

شهادة إثبات موقف الخدمة العسكرية

وظائف في محافظتي الجيزة والقاهرة

وفي محافظة الجيزة، جاءت الوظائف الشاغرة كالآتي:

شركة اتصال العالمية تتطلع للتوظيف: مستشار السفر «بشرط التحدث بالألمانية» بالجيزة والقاهرة، وجاءت شروط التقديم كالتالي:

- أن يكون المتقدم حاصلا على درجة البكالوريوس.

- المتقدم لديه خبرة في خدمة العملاء ضرورية.

- أن يكون المتقدم متحدث اللغة الألمانية المستوى - B2حتى C1 باللغة الألمانية.

ويصل راتب الوظيفة شهريًا 20 ألف جنيه.

وتصل عدد ساعات العمل نحو 9 ساعات.

الحصول على يومين راحة أسبوعية.

شيفتات مختلفة.

ويحصل المتدرب على تدريب مدفوع الأجر.

يحصل المتدرب على تأمينات الطبية و الاجتماعية، ويمكن التقديم والاطلاع على التفاصيل من هنــا.

وظائف في محافظة الغربية

وجاءت الوظائف المتاحة في محافظة الغربية، كالآتي:

شركة جو بايتس - منتجات اسناكس

مندوب مبيعات مواد غذائية (تجزئة)

مندوب مبيعات مواد غذائية خبرة في مجال البيع، لدية رخصة قيادة خاصة أو مهنية أو بدون

شروط التقديم للوظائف

المتقدم حاصل على مؤهل عالٍ أو متوسط.

الحصول على خبرة في مجال المبيعات.

ألا يزيد عمل المتقدم عن 40 عاما.

يحصل المتقدم على راتب جيد، وتصل ساعات العمل اليومية 9 ساعات، ويحصل على إجازة في الأسبوع، كما يحصل المتقدم على بدل انتقالات، وتأمينات اجتماعي وطبي خاص ويمكن التقديم من هنــا.