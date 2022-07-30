إصابة 8 في مشاجرة بـ«الشوم» داخل سوق «المريس» غرب الأقصر

أصيب 8 أشخاص في مشاجرة نشبت داخل سوق الخضار بقرية «المريس»، التابعة لمركز أرمنت، في البر الغربي لمحافظة الأقصر، اليوم السبت، وتم نقلهم إلى مستشفى حورس بمركز ومدينة أرمنت، لتلقي العلاج اللازم، وإخطار الأجهزة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بـ«الشوم»

تلقت أجهزة مديرية أمن الأقصر إخطاراً، قبل قليل، بورود إشارة من مستشفى حورس بأرمنت، باستقبال 8 مصابين في مشاجرة بين عائلتين، نتيجة مشادة كلامية بين بائعين من العائلتين، داخل سوق الخضروات والفاكهة بقرية «المريس» غرب الأقصر، على أسبقية الجلوس، تطورت إلى مشاجرة بـ«الشوم»، بعد أن استدعى كل منهم عائلته وأقرباءه.

تحرير المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات

أسفر عن إصابة 8 من العائلتين، تم نقلهم إلى مستشفى حورس، تبين أنهم يعانون من إصابات بسيطة والحالة العامة مستقرة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.