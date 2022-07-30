مشروع «رقمنة» يحصد المركز الأول بإعلام الأزهر ويتأهل لمسابقة الإبداع الإعلامي

حصل مشروع تخرج «رقمنة» الذي عمل عليه مجموعة من طلاب قسم الصحافة والنشر بكلية الإعلام جامعة الأزهر، على المركز الأول ضمن مشروعات التخرج بالكلية، وذلك بعد أن حصد أعلى والتقديرات بنسبة 99%.

إشادات من لجنة المناقشة بمشروع «رقمنة»

ولاقى مشروع تخرج «رقمنة» إشادات كبيرة من لجنة التحكيم التي تقوم بمناقشة مشروعات التخرج بكلية الإعلام جامعة الأزهر، وتكونت اللجنة من الدكتور مصطفى علوان، عضو هيئة التدريس بكلية الإعلام جامعة الأزهر، والدكتور محمد البحراوي عضو هيئة التدريس بكلية الإعلام جامعة الأزهر، والدكتور محمد الورداني، عضو هيئة التدريس بكلية الإعلام جامعة الأزهر، ومحمود يسٍ، مدير تحرير بـ«اليوم السابع».

«رقمنة» يتأهل لمسابقة الإبداع الإعلامي

وتأهل مشروع تخرج «رقمنة» إلى مسابقة الإبداع الإعلامي التي تنظمها مؤسسة الإعلام والتحول الرقمي لمشروعات تخرج طلاب الإعلام علي المستوي المحلي و العربي والإفريقية، وتشمل فئات التقدم مشروعات التخرج فيما يلي: « الصحافة الورقية - الصحافة الإلكترونية - التطبيقات الإلكترونية - قنوات اليوتيوب - الأفلام التسجيلية والوثائقية - التصوير الفوتوغرافي - الإنتاج التلفزيوني - الإنتاج الإذاعي - العلاقات العامة والإعلان- تصميم وإخراج المواقع الإلكترونية».

مشروع تخرج «رقمنة»

ويعد مشروع تخرج «رقمنة» هو موقع الكتروني إخباري متخصص في رصد إنجازات الدولة المصرية في التحول الرقمي ورقمنة المؤسسات والخدمات، كما يقدم العديد من التقارير الشارحة التي تساعد المواطن في الحصول على الخدمات الرقمية الجديدة التي تقدمها الدولة المصرية، ويتكون فريق عمل «رقمنة» من خمسة طلاب بقسم الصحافة والنشر بكلية الإعلام جامعة الأزهر، وهم «أشرف محمد - السيد خليفة - طه الشرقاوي - حسن عزام - رمضان عبدالله»، ويشرف على الطلاب الدكتور محمد كامل، الأستاذ المساعد بكلية الإعلام جامعة الأزهر.

استراتيجية التحول الرقمي «مصر الرقمية»

جدير بالذكر أن الدولة تولي أهمية كبيرة خلال الفترة الحالية بالتكنولوجيا والتحول الرقمي، وذلك تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي «مصر الرقمية»، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2016.