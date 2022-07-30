متابع لشيكو: «حاول تخس عشان صحتك».. والفنان يرد: «اشتري تليفزيون أكبر»

رد الفنان شيكو على تعليق متابع له على وزنه، وذلك على صورة نشرها الفنان في صفحته الشخصية عبر موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، منذ ساعات قليلة.

ووجه متابع شيكو سؤالا له قائلا: «شيكو هو ليه مفكرتش تخس، عشان كدة مش طبيعي حجمك وعشان صحتك وعشان اللي يحبوك، حاول تخس لأن حجمك زايد أوي، متابعتك من العراق بنحبك».

شيكو لمتابع: لو اشتريت تليفزيون أكبر هتلاقي حجمي طبيعي

وجاء رد شيكو علىه كالتالي: «اشتري تليفزيون أكبر هتلاقي حجمي طبيعي، شكرا وتحياتي لكل جمهور العراق».

وكان شيكو نشر صورة له وهو في حمام السباحة، وعلق علىها: «نتريق على لون النظارة ماشي، بس نتريق على لون شعري مش هينفع عشان ده أكل العيش.. مفاجأة قريب».

شيكو يشارك في فيلم العنكبوت

وشارك شيكو مؤخرا في فيلم «العنكبوت»، الذى عرض بجميع دور العرض بمصر والوطن العربي، خلال موسم عيد الفطر المبارك، والذي كانت تدور أحداثه في إطار الحركة الممزوجة بالإثارة، وتدور أحداث الفيلم حول تاجر مخدرات خطير، يتمكن من تصنيع مواد مخدرة جديدة ويبيعها، ويقع في العديد من المشاكل والمطاردات من قبل الشرطة.

وشارك في بطولة الفيلم أحمد السقا، مني زكي، ظافر العابدين، يسرا اللوزي، ريم مصطفي، محمد لطفي، أحمد فؤاد سليم، زكي فطين عبد الوهاب، محمد ممدوح، اسر ياسين، أكرم الشرقاوي، محمود غريب، ومن تأليف محمد ناير، ومن إخراج أحمد نادر جلال.