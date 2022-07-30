حزب العدل: عفو الرئيس عن بعض الصادر ضدهم أحكام يهيئ الأجواء للحوار الوطني

أعلن حزب العدل، ترحيبه بالقرار الجمهوري رقم 329 لسنة 2022، والذي أصدره السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الجمعة، بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية.

قرار العفو الرئاسي

وكان القرار الجمهوري بالعفو، الذي أصدره الرئيس السيسي، تضمن كلاً من (الصحفي هشام فؤاد محمد عبدالحليم، قاسم أشرف قاسم أحمد، أحمد سمير عبدالحي علي، الفنان طارق النهري حازم حسن، عبدالرؤوف خطاب حسن خطاب، طارق محمد المهدي صديق، وخالد عبدالمنعم صادق صابر).

الحوار الوطني

وأضاف حزب العدل، في بيانه الصادر اليوم: «نشيد بقرار العفو الرئاسي، لأنه يساهم في تهيئة الأجواء للحوار الوطني؛ ونشد على أيدي القيادة السياسية في مسعاها لتهيئة مناخ سياسي أكثر رحابة من خلال حل ملف المحبوسين والمحكوم عليهم، بما يتواكب مع ما يتطلع له المصريون في الجمهورية الجديدة القائمة على العدل والمساواة وحرية الرأي، وحفظ الله مصر وشعبها».