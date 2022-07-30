إصابة سيدتين «سلفتين» بالتسمم جراء تناول طعام فاسد بسوهاج

أصيبت سيدتان متزوجتان من شقيقين «سلفتان»، بقرية «عرابة أبو الدهب» بمركز سوهاج، في محافظة سوهاج، بأعراض تسمم غذائي جراء تناول طعام فاسد، وتم نقلهما إلى مستشفى سوهاج العام لإسعافهما، واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة، حيث تم وضعهما تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

إخطار أمني بتسمم سيدتين بـ«عرابة أبوالدهب»

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطاراً من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج العام، بوصول كل من «أ. أ.»، 26 سنة، و«و. ف»، 30 سنة، من عائلة واحدة، كل منهما «سلفة» الأخرى، تقيمان بقرية «عرابة أبو الدهب»، التابعة لمركز سوهاج، مصابتين بحالة إعياء شديد وأعراض تسمم غذائي.

وفور البلاغ، انتقل إلى موقع الحادث وحدة بحث جنائي، بإشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، وتبين أن المصابتين تعانيان من إعياء شديد، وبسؤالهما أفادتا بتناول وجبة طعام منزلي فاسد، ونفيا الشبهة الجنائية.

وضع المصابتين تحت الملاحظة 24 ساعة

تم عمل الإجراءات الطبية اللازمة للسيدتين المصابتين، وتم وضعهما تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على جهات التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وشهدت محافظة سوهاج واقعة مماثلة في وقت سابق، حيث أصيب 4 أطفال بأعراض تسمم غذائي، نتيجة تناولهم وجبة أرز بلبن فاسد، وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافهم.