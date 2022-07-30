إزالة تشوينات بناء بدون ترخيص وإيقاف تعديات بمركزي سمالوط ومطاي

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، حملات المتابعة الميدانية التي تنفذها الوحدات المحلية للحالة العامة داخل المراكز والقرى التابعة لها، لرصد حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص، وعلى الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك للقضاء على عشوائية البناء، وإزالة كافة أشكال التعديات والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين.

وقف بناء بدون ترخيص بقرية «بني خالد»

من جانبها، أوقفت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، حالة تشوين مواد بناء تستخدم لأعمال البناء المخالف، حيث رصد تم حالة تشوين مواد بناء بحي شمال المركز، بالإضافة لإزالة شدة خشبية لأعمال بناء مخالف بدون ترخيص، في قرية «بني خالد» التابعة لمركز سمالوط.

التحفظ على معدات ومواد بناء

كما أوقفت الوحدة المحلية لمركز مطاي حالة تعديات بالبناء المخالف بدون ترخيص، حيث تم التحفظ على معدات وأدوات البناء، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

على جانب آخر، تفقد اللواء محمد عزت، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، عدداً من المشروعات الخدمية الجارية بقرية «نزلة أسمنت»، لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات ضمن مبادرة «حياة كريمة».

وأكد رئيس المركز أن مبادرة حياة كريمة تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً فى الريف والمناطق العشوائية وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها توفير "حياة كريمة" للمواطنين وتحسين ظروف معيشتهم ورفع مستوى جودة الحياة.

بدأت جولة رئيس المركز بتفقد أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين بالقرى والتى تضم مكاتب سجل مدني وشهر عقاري وبريد وتموين ووحدة محلية ووحدة تضامن إجتماعي ومجمع زراعى.

وأكد أن الهدف من الجولات متابعة العمل الجاري علي أرض الواقع واكتشاف المشكلات التي تظهر والعمل على حلها حتى يتم الانتهاء من المشاريع في جميع القطاعات وفقا للمعايير القياسية بكفاءة وجودة عالية.