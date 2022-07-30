بوابة الحكومة المصرية تحدد قواعد تنسيق الدبلومات الفنية للجامعات

حددت بوابة الحكومة المصرية قواعد تنسيق الدبلومات الفنية للجامعات، موضحة أنه يجري ترشيح الطلاب للكليات والمعاهد في حدود الأعداد المقررة لكل منهما من المجلس الأعلى للجامعات، بأسبقية المجموع وترتيب الرغبات، وتشمل البوابة مجموعة من المميزات في التنسيق، وهي التيسير على أولياء أمور الطلاب بدلا من عناء ومشقة الانتقال من محافظة لأخرى، وتسهل للطالب تحديد وتسجيل الرغبات بطريقة بسيطة ومريحة مما يمنع حدوث أي أخطاء، إذ يوجه الطالب خلال عملية تسجيل الرغبات بطريقة سهلة.

مميزات بوابة الحكومة المصرية

تضمن بوابة الحكومة المصرية للتنسيق، تحقيق العدالة والحيادية للطلاب، وتوزيع أمثل للقرب من محل السكن، إذ يحقق ترشيح الطالب للكلية الأقرب التي يرغب في الالتحاق بها والأقرب لمحل سكنه، مما يجنب الطالب التحويل بين الكليات أو الإقامة بعيدا عن أسرته.

وضمن قواعد التنسيق على بوابة الحكومة المصرية، أن المجموع الكلي للدرجات في شهادة الثانوية الفنية نظام 3-5 سنوات هو أساس المفاضلة بين الطلاب في القبول، ووفقا لترتيب رغباتهم والشروط الأخرى بكل كلية ومعهد وجداول التوزيع الجغرافي، وبالنسبة للطلاب الحاصلين على حوافز رياضية، تضاف للمجموع الدرجات المستحقة للطالب طبقا لمرتبة البطولة الحائز عليها من واقع الكشوف المبلغة من وزارة التربية والتعليم بالنسبة للبطولات المدرسية، ومن المجلس القومي للرياضة أو قطاع الرياضة بالنسبة لبطولات الاتحادات الرياضية، ويظهر الحافز الرياضي مضافا للمجموع الكلى للطالب.

ضوابط الترشيح للكليات من طلاب الدبلومات الفنية

وأوضحت البوابة أنه يجري ترشيح الطلاب للكليات التي تقبل بنظام الانتساب الموجه لكليات التجارة والحقوق والخدمة الاجتماعية بأسبقية المجموع وترتيب الرغبات ويراعى عند تسجيل الرغبات أن الدراسة بالمعاهد التابعة للكليات التكنولوجية بوزارة التعليم العالي وهي المعاهد الفنية التجارية والصناعية والسياحة والفنادق، وأيضا بالمعاهد العالية والمتوسطة الخاصة بمصروفات، تكون بنظام الانتظام وليس نظام الانتساب الموجه، ويشترط على أي من الطلاب العاملين والراغبين في الالتحاق بالدراسة بأي من هذه المعاهد أن يتقدم للمعهد المرشح له بموافقة جهة العمل علي التفرغ للدراسة، وإلا سيرفض ترشيح الطالب من قبل المعهد في حالة عدم تقديم الموافقة علي الدراسة.