خطوات معرفة نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية عبر بوابة الحكومة المصرية

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال ساعات من الآن، نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية للعام الدراسي الجديد 2021-2022 والحدود الدنيا للكليات والمعاهد التي تقبل الحاصلين على الدبلومات الفنية، وسط ترقب من طلاب الدبلومات الفنية، وزيادة عمليات البحث عن رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية عبر بوابة الحكومة المصرية.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» كيفية الحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية عبر بوابة الحكومة المصرية فور ظهورها على النحو التالي:

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية عبر بوابة الحكومة

- يقوم طالب الدبلومات الفنية بالدخول عبر موقع بوابة الحكومة المصرية من هنــــــــــا.

- الضغط على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية.

- يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس والرقم السري بطريقة صحيحة.

- يتم الضغط على زر «إظهار النتيجة».

- بعد ذلك تظهر أمام الطالب الكلية أو المعهد الذي رشح له.

تقليل الاغتراب لـ«تالتة تنسيق» خلال 48 ساعة

ومن المقرر وفقًا لوزارة التعليم العالي، إتاحة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2021، وباقي المراحل الدراسية، خلال 48 ساعة من إعلان نتيجة تنسيق المرحلة، وفقا لقواعد التوزيع الجغرافي التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

وكان السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة، والمشرف العام على مكتب التنسيق، قال إنّ عدد المتقدمين لتنسيق الشهادات الفنية للقبول بالجامعات والمعاهد العالية والمتوسطة بلغ نحو 228 ألف طالب وطالب للعام الجامعي 2021/2022، حيث تم تخصيص نسبة 10% أماكن لطلاب الشهادات الفنية بالجامعات الحكومية، و80% من المقاعد لهم بالجامعات التكنولوجية.

وتمكن طلاب الشهادات الفنية لهذا العام، التقدم للالتحاق بالجامعات التكنولوجية الجديدة، وهي:

- الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

- الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة الدلتا التكنولوجية (قويسنا).

- الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة - جامعة بني سويف التكنولوجية.

ويُذكر أن تنسيق الشهادات الفنية بدأ يوم الخميس الموافق 23 سبتمبر 2021، واستمر حتى الساعة السابعة من مساء يوم الخميس الموافق 30 سبتمبر 2021.