زيادة البطاقة التموينية من 100 إلى 300 جنيه لمدة 6 أشهر لهذه الفئات

تبحث الحكومة المصرية حاليا زيادة البطاقة التموينية، من خلال تقديم مساعدات استثنائية على الدعم الموجه لحاملي البطاقات من الأسر المستحقة لمدة 6 أشهر، خاصة لمن يقل الدخل الشهري لهم عن الحد الأدنى للأجور والمحدد بـ2700 جنيه، وأيضا ممن يقل المعاش الشهري لهم عن 2500 جنيه، وذلك وفقا لتصريحات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي.

زيادة البطاقة التموينية بقيمة 100 جنيه

وعن تفاصيل زيادة البطاقة التموينية، شدد وزير التموين على أن الزيادة ستصرف في صورة سلع تموينية وليس دعما نقديا لصاحب بطاقة التموين، إذ ستتمكن الأسرة في شراء سلع الأرز والزيت والسكر وأيا من السلع المتوافرة في منافذ البقالين والمجمعات من خلال قيمة الزيادة المقررة لها على السيستم.

فيما تنقسم الفئات على بطاقات التموين المقرر منحها زيادة الدعم إلى إلى 3 أسر من أجل تحديد قيمة صرف المساعدات الاستثنائية لكل بطاقة على حدة، وذلك وفقا لعدد الأسر التي تضمها البطاقة الواحدة، كالتالي:

- 100 جنيه شهريا على بطاقة التموين التي تضم أسرة واحدة لمدة 6 أشهر.

- 200 جنيه شهريا على بطاقة التموين التي تضم أسرتين لمدة 6 أشهر.

- 300 جنيه شهريا على بطاقة التموين التي تضم 3 أسر فأكثر لمدة 6 أشهر.

5.5 مليار جنيه تكلفة زيادة التموين لـ 7.8 مليون أسرة

وتقدر التكلفة الإجمالية لزيادة التموين المقرر تطبيقها وفقا للموارد المتاحة بمجلس الوزراء، بقيمة 5.5 مليار جنيه لمدة 6 أشهر فقط لعدد 7.8 مليون أسرة يمثلون 36 مليون مستفيد ممن يقل الراتب الشهري لهم عن 2700 جنيه، أو يقل معاشهم الشهري عن 2500 جنيه.

وعن موعد إقرار الزيادة على بطاقة التموين، قال وزير التموين إنه سيتم إقرارها بعد قرار مجلس الوزراء رسميًا لزيادة الدعم وفقًا للموارد المتاحة.