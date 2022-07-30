حقيقة إعلان تنسيق الثانوية الازهرية 2022.. الجامعة: شائعات تسعى للتضليل

يسأل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن حقيقة إعلان تنسيق الثانوية الأزهرية 2022، وذلك بعد أن تداول مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من المنشورات التي تفيد بإعلان نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2022، وهو ما كشفته جامعة الأزهر.

حقيقة إعلان تنسيق الثانوية الأزهرية 2022

وحول حقيقة إعلان تنسيق الثانوية الأزهرية 2022، أكد الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، عدم صحة الأخبار التي يتم تداولها عن الأمر، وذلك بشأن مؤشرات القبول وحدود التنسيق والقبول بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم للعام الدراسي 2022-2023.

تنسيق الثانوية الأزهرية 2022

وفيما يخص حقيقة إعلان تنسيق الثانوية الأزهرية 2022، أوضح نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، في بيان له، أن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الأول تم اعتمادها أول أمس، وهناك آلاف من الطلاب والطالبات ما زال لديهم دور ثان، وهو ما يؤكد أن الحديث عن إعلان النتيجة الآن غير صحيح، وليس هناك مؤشرات أولية للقبول بكليات الجامعة سواء في القاهرة أو الأقاليم في ضوء تعليمات الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، بضرورة الانتظار لحين ظهور نتيجة الدور الثاني.

تنسيق جامعة الأزهر 2022

ونصح نائب رئيس الجامعة الطلاب والطالبات في جميع محافظات الجمهورية بالبعد عن الشائعات والانسياق خلفها، لأنها تسعي لتضليلهم، كما أن الجامعة تقوم بنشر الأخبار المتعلقة بمكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر عبر صفحة المركز الإعلامي لديها.

نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022

وكانت بوابة الأزهر الشريف قد أعلنت منذ أيام نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022، حيث بلغت نسبة النجاح هذا العام 57.31%، حيث بلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي (50.9%، بينما بلغت نسبة النجاح في القسم العلمي (68.5%، فيما بلغت نتيجة شعبة العلوم الإسلامية نسبة النجاح 97.2%.

الثانوية الأزهرية 2022

وشارك 139 ألف طالب وطالبة في امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2022، حيث شارك 91392 بالقسم الأدبي و46648 في القسم العلمي وفي شعبة العلوم الإسلامية 143 طالبًا.