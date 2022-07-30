انتشال جثة ربة منزل لقيت مصرعها غرقاً في البحر اليوسفي بالمنيا

تمكن أهالي قرية «كفر لبس»، التابعة لمركز أبوقرقاص في جنوب محافظة المنيا، اليوم السبت، من انتشال جثة ربة منزل لقيت مصرعها غرقاً في البحر اليوسفي، في ظروف غامضة.

إخطار أمني بغرق ربة منزل في البحر اليوسفي

تلقى اللواء محمد عبدالتواب، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة أبوقرقاص، يتضمن غرق ربة منزل بالبحر اليوسفي أمام قرية «كفر لبس»، التابعة للوحدة المحلية بقرية «أسمنت»، بدائرة المركز، وتم انتشال جثتها بمعرفة الأهالي.

نقل جثة الغريقة للمستشفى المركزي

انتقل رجال الأسعاف والأمن والبحث الجنائي إلى محل الواقعة، وتبين غرق ربة منزل تُدعى «دينا س.»، 23 سنة، في ظروف غامضة، داخل المجرى المائي للبحر اليوسفي، أمام قرية «كفر لبس»، وتم نقل الجثة إلى مستشفى أبوقرقاص المركزي، حيث تم التحفظ عليها في مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.

وقررت النيابة انتداب مفتش صحة المركز والطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على الجثة لمعرفة كيفية حدوث الوفاة، وهل توجد شبهة جنائية وراء وفاتها من عدمه.

مصرع طفلة صعقاً بالكهرباء بمركز العدوة

وعثر الأهالي في قرية «الشيخ مسعود»، التابعة لمركز العدوة، شمال محافظة المنيا، في وقت سابق أمس الجمعة، على جثة طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، داخل منزل أسرتها، وتبين بانتقال الإسعاف ورجال الأمن والبحث الجنائي وإجراء التحريات الأولية، أن الطفلة ُدعى «فاطمة هـ.»، 4 سنوات، لقيت مصرعها صعقاً بالكهرباء، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى العدوة العام، تحت تصرف النيابة، التي طلبت استعجال تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة، وكلفت مفتش صحة المركز والطب الشرعي بمناظرة الجثة لتحديد سبب الوفاة.