3 شعراء في قفص الاتهام بسبب أغانيهم

تعرض ثلاثة شعراء وفنانين لاتهامات الاقتباس من أغنيات أخرى بسبب تواجد تشابه كبير بين أغانيهم وأغنيات سابقة خلال الفترة الماضية في الساحة الغنائية.

للي

كانت أولى الاتهامات من الشاعر الصعيدي عادل صابر الذي اتهم الفنان أكرم حسني مؤلف وملحن أغنية للي للفنان محمد منير بسرقة بيت شعري من ديوانه الشعري ونسبه لنفسه في أغنية الفنان محمد منير، ورفض الفنان أكرم حسني الاعتراف بهذا الأمر، وأكد على أنه سيتأخذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشاعر الصعيدي الذي لا يؤمن بتوارد الأفكار.

سايرينا يا دنيا

أما الشاعر الثاني فكان اتهام من الشاعر الكبير إبراهيم عبد الفتاح للشاعرة منة عدلي القيعي بسرقة كلمات سايرينا يا دنيا التي قدمها الفنان أحمد سعد في فيلم «من أجل زيكو» من إحدى دواوينه الشعرية.

نشر إبراهيم عبد الفتاح عبر صفحته على فيس بوك متعجبا من اهتمام وسائل الإعلام بسرقة واقتباس كلمات أغنية محمد منير لكونها تلمس محمد منير، فحين أنه لا يوجد أحد اهتم بسرقة واقتباس منة عدلى القيعي كما وصف من ديوانه في الأغنية، وهو الأمر الذي رفضت منة عدلي القيعي التعليق عليه.

عشأنجي

والشاعر الثالث كان أسامة عبدالعزيز، رئيس نادي الأدب في بورسعيد الذي اتهم الشاعر حمادة السيد مؤلف أغنية «عشأنجي» لتامر حسني بسرقة الأغنية منه بالتحديد كوبليه «دنيا وماشية عكس عكاس والطيب فيها بيداس» حيث أوضح أنه كتب كلمات الأغنية فى عام 2017، وهو الأمر الذي رد عليه شاعر الأغنية مؤكدا على أنها جملة شعبية ويتم تداولها منذ قديم الأزل وليست حكرا على أحد.