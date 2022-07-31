أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 31-7-2022 مقابل الجنيه المصري

أسعار العملات من أكثر الأشياء التي يحرص الكثير من محبي مطالعة أخبار الاقتصاد على متابعتها بشكل يومي، لتقدير قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى، خاصة للأشخاص الراغبين في السفر لأي من الدول الخارجية.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل دائم، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير أسعار العملات في البنوك العاملة في مصر اليوم الأحد الموافق 31 يوليو من عام 2022، والتي جاءت كما يلي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

وسجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 18.89 جنيه للبيع و18.95 جنيه للشراء، وفي البنك الأهلي المصري 18.89 جنيه للبيع و18.97 جنيه للشراء، وسجل الدولار في البنك المركزي المسؤول عن المعاملات المالية في مصر نحو 18.88 جنيه للشراء و18.98 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي نحو 22.77 جنيه للشراء و22.91 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي سجل الدولار في بنك مصر نحو 22.60 جنيه للشراء مقابل 22.91 للبيع، وفي البنك الأهلي سجل 22.60 جنيه للشراء مقابل 22.61 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي نحو 5.04 جنيه للبيع و5.02 جنيه للشراء، وسجلت العملة السعودية في بنك مصر 5.04 جنيه للبيع و5.02 جنيه للشراء، وفي بنك CIB سجل نحو 5.05 جنيه للبيع و5.02 جنيه للشراء، بينما سجل الريال السعودي في البنك المركزي 5.02 جنيه للشراء 5.04 جنيه.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وسجل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 19.41 جنيه للبيع و19.10 للشراء، وسجل اليورو في المصرف المتحد نحو 19.23 جنيه للشراء و19.39 جنيه للبيع، كما سجلت عملة اليورو في بنك مصر نحو 19.23 جنيه للشراء و19.39 جنيه للبيع.