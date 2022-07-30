عاجل.. حريق داخل فندق شهير بالقاهرة والحماية المدنية تحاول السيطرة عليه

شب حريق منذ قليل داخل فندق شهير بالقاهرة، ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء المدعومة بالسلالم الهيدولكية للمساهمة في سرعة الوصول إلى المناطق المرتفعة وإخماد النيران بسرعة.

حريق في فندق شهير

وقال مصدر أمني إن قوات الحماية المدنية في القاهرة تلقت بلاغًا بنشوب حريق داخل أحد الفنادق المشهورة، وتجري أعمال الإطفاء من قبل رجال الحماية المدنية ولا يعرف أسباب حدوث الحريق حتى الآن.

السيطرة على حريق مصنع حلوان

ومن ناحية أخرى، كانت قوات الحماية المدنية تمكنت من إخماد النيران في مصنع غزل ونسيج بحلوان أمس بعد وقت قليل من اندلاع النيران وتواصل أجهزة الأمن وخبراء المعمل الجنائي أعمال فحص حريق مصنع حلوان لتحديد أسباب حدوثه رسميًا.