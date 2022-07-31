مصاريف جامعة الملك سلمان 2022 - 2023.. اعرفها برامجها

مصاريف جامعة الملك سلمان 2022 - 2023 وبقية الجامعات الأهلية، دائماً ما تراعي البعد الاجتماعي لأنها جامعات تابعة للدولة أي الشعب، بحسب تصريحات الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية لـ«الوطن»، موضحاً أن هذه الجامعات تسعى لتقديم تعليم على مستوى متميز من الجودة في ظل تنافس كبير مع الجامعات الخاصة.

ترصد «الوطن» في السطور التالية مصاريف جامعة الملك سلمان 2022 - 2023 بحسب ما جاء على الموقع الرسمي للجامعة، الذي أكد سعى الجامعة الحثيث على تقديم برامج تعليمية للطلاب في العام الدراسي الجديد تواكب احتياجات سوق العمل ومزودة بأحدث الأجهزة الإلكترونية التي تمكن الطلاب من التطبيق العملي.

مصاريف جامعة الملك سلمان 2022 - 2023

- برنامج هندسة العمارة 69 ألف جنيه.

- برنامج إدارة الأحداث في الضيافة والسياحة 40 ألف جنيه.

- برنامج إدارة الفنادق والمنتجعات 40 ألف جنيه.

- برنامج تصميم الجرافيك وبناء الماركة 49 ألف جنيه.

- برنامج العمارة الداخلية 49 ألف جنيه.

- برنامج الترجمة التحريرية والفورية باللغة الألمانية 43 ألف جنيه.

- برنامج الترجمة التحريرية والفورية باللغة الإنجليزية 43 ألف جنيه.

- برنامج تخطيط وإدارة المشروعات التنموية 43 ألف جنيه.

- برنامج المعلوماتية وأمن المجتمع 43 ألف جنيه.

- برنامج التكنولوجيا الحيوية 48 ألف جنيه.

- برنامج علم الأحياء البحرية 48 ألف جنيه.

- برنامج كيمياء البترول 48 ألف جنيه.

- برنامج فارم دي، صيدلة إكلينيكية 85 ألف جنيه.

- برنامج الطب البيطري 60 ألف جنيه.

- برنامج الإنتاج النباتي في المناطق الصحراوية 43 ألف جنيه.

- برنامج التكنولوجيا الحيوية الزراعية 43 ألف جنيه.

- برنامج الهندسة الزراعية والنظم الحيوية 43 ألف جنيه.

- برنامج التسويق والأعمال الدولية 46 ألف جنيه.

- برنامج الاستثمار والتمويل 46 ألف جنيه.

- برنامج المحاسبة ونظم المعلومات 46 ألف جنيه.

- برنامج علوم البيئة والتنمية المستدامة 43 ألف جنيه.

- برنامج هندسة الميكاترونيات 69 ألف جنيه.

- برنامج هندسة الطاقة 69 ألف جنيه.

- برنامج هندسة الإلكترونيات والاتصالات 69 ألف جنيه.

- برنامج النظم المدمجة 69 ألف جنيه.

- برنامج الحوسبة السحابية 69 ألف جنيه.

- برنامج الأمن الإلكتروني 69 ألف جنيه.

- الحوسبة عالية الأداء 69 ألف جنيه.

- برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي 69 ألف جنيه.

- برنامج التبريد والتكييف 39 ألف جنيه.

- برنامج تكنولوجيا صناعة الأجهزة الدقيقة 39 ألف جنيه.

- برنامج تكنولوجيا صناعة خطوط الإنتاج 39 ألف جنيه.

- برنامج بكالوريوس الطب والجراحة 105 آلاف جنيه.

- برنامج طب الأسنان 97 ألف جنيه.

- برنامج التمريض 31 ألف جنيه.