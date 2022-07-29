أبرز المعلومات عن برنامج تخطيط وإدارة المشروعات بجامعة الملك سلمان

كشفت جامعة الملك سلمان الأهلية، عن كل التفاصيل الخاصة ببرنامج تخطيط وإدارة المشروعات التنموية، موضحة أن المقررات 46 مقررا دراسيا ومدة الدراسة 8 فصول دراسية وعدد الساعات المعتمدة 128 ساعة معتمدة في مجال علوم المجتمع.

المصروفات الدراسية للبرنامج

وأضافت الجامعة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن المصروفات الدراسية السنوية للبرنامج 43 ألف جنيه، ويوفر المعرفة والمهارات المتعلقة بمراحل عملية التخطيط من حيث جمع المعلومات وتحليلها والتخطيط للمستقبل في ضوء الموارد المتاحة مع التركيز على أنواع القيادة وخصائص القائد الناجح ودور الريادة في نجاح التطوير، ويجب على الخريج أن يفهم جيدا جميع القوانين المتعلقة بمشاريع التنمية، يؤهل البرنامج الخريجين للعمل في وزارة التخطيط وإدارات التخطيط في مختلف الوزارات والمنظمات الدولية والمنظمات الأهلية.

سمات خريج البرنامج

ونوهت بأن سمات خريج البرنامج تتمثل في فهم دور الإدارة المالية في مؤسسات الأعمال في القطاعين العام والخاص والتعامل مع الأسواق المالية والمؤسسات المالية وتطبيق مفهوم القيمة الزمنية للنقود ومبادئ الموازنات الرأسمالية وتفسير محددات هيكل التمويل للمنظمة وقياس وإدارة المخاطر وبناء نماذج المخاطر والعائد وفهم مفهوم السوق الفعال وانعكاساته على عوائد الأوراق المالية.

كما تشمل سمات خريج برنامج تخطيط وإدارة المشروعات التنموية تطبيق نظرية المحفظة الاستثمارية وتقييم البرامج والسياسات والممارسات لتنسيق أهداف المنظمة والأهداف العامة على المستويين المحلي والدولي وإظهار المهارات الوظيفية الأساسية، مثل القدرة على التعامل مع الآخرين، والقدرة على دمج المعلومات حول الوظائف المختلفة، والتفكير النقدي والإبداعي، والتقييم الذاتي، والتطوير الذاتي.

استعدادات مكثفة للعام الدراسي الجديد

يذكر أن جامعة الملك سلمان، كثفت من استعداداتها للعام الدراسي الجديد 2022-2023، بمجموعة من البرامج المميزة التي تؤهل الطالب لسوق العمل من خلال التدريب المستمر على أحدث الأجهزة والتقنيات المزود بها كل برنامج.