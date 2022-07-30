نيويورك تايمز: ولاية كنتاكي تعاني أحد أسوأ الفيضانات في تاريخها «صور»

قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية إن السلطات تسابق الزمن من أجل التعامل مع أحد أسوأ الفيضانات في تاريخ ولاية كنتاكي، متابعةً أن عمليات الإنقاذ دخلت مرحلة محورية، بعد أن بلغ عدد الضحايا 25 قتيلاً، ومن المتوقع أن تتسارع وتيرة البحث عن الضحايا على امتداد منطقة أبالاتشيا التي أصبحت مدمرة تماما.

وتابعت الصحيفة انه من المتوقع أن يصبح الطقس أكثر صفاء بعد يومين، ما يجعل مهمة قوات الإنقاذ أسهل، وبخاصة عند عملهم على انتشال المزيد من السكان الذين احتموا بأسطح المنازل، وقال حاكم ولاية كنتاكي آندي بشير للصحفيين، إنه تم إنقاذ ما يقرب من 300 شخص في كنتاكي حتى الآن، نحو 100 منهم بالطائرة، وأضاف عقب إعلان الرئيس بايدن الولاية منطقة كوارث: «لا يزال هناك الكثير من الناس مجهولي المصير، وسنبذل قصارى جهدنا للعثور عليهم جميعًا».

استمرار ارتفاع اعداد القتلى

وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين بالولاية يتوقعون استمرار ارتفاع عدد القتلى ربما لأسابيع، مع استمرار جهود الإنقاذ عبر التلال والوديان الوعرة التي لا يزال من الصعب الوصول إليها، ومع توقعات هطول الأمطار واستمرار الفيضانات، فإنهم يشعرون بالحاجة الملحة لإحراز مزيد من التقدم قبل أن تتاح فرصة ارتفاع منسوب المياه مرة أخرى.

وأضافت الصحيفة أنه لا يزال هناك الكثير من التحديات، إحداها أن بعض أماكن ولاية كنتاكي إما بدون كهرباء أو بدون خدمة الهاتف المحمول، فهناك أكثر من 17 ألف أسرة في جميع أنحاء الولاية تعاني من انقطاع الكهرباء.

احتمالات سقوط الأمطار واستمرار الفيضانات

وأوضحت الصحيفة أن هناك احتمال هطول الأمطار، ما قد يسبب مزيدا من الفيضانات، حيث كانت كانت بعض جداول وأنهار كنتاكي لا تزال ترتفع منذ ساعات، وحتى مع انتهاء التحذير من الفيضانات في جيب بشرق كنتاكي بالنسبة إلى 46 ألف ساكن، فهناك عدد مماثل من السكان في جزء من الولاية لا تزال مناطقهم تحت إنذارات أو تحذيرات من الفيضانات.