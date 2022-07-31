حظك اليوم برج الحمل الأحد 31-7-2022 عاطفيا ومهنيا

يتسم مواليد برج الحمل بروح القيادة والشخصية المستقلة، فهم لديهم القدرة على قيادة المجموعة واتخاذ القرار بكل بساطه، كما أنهم يشبهون المغناطيس فهم يلتفوا أنظار الجميع بمجرد تواجدهم في مكان ما، وثقتهم بنفسهم تجعلهم مصدر للإلهام لمن حولهم، لا حدود لطموح برج الحمل فهم دوماً ما ينظرون للأمام ويتطلّعون للأفضل في حياتهم، وهم أيضاً يعرفون تماماً ما يريدونه من الحياة وما يريدون الوصول إليه، فتحديد الأهداف بوضوح ليس بالشيء الصعب عليهم.

مواصفات برج الحمل

يتميز برج الحمل بالصراحة، فصراحتهم دائما ما تسبب لهم المشاكل، بالإضافة إلى جرأتهم الشديدة فهم يعبرون عن رأيهم بحرية مطلقة ولا يخشون الإفصاح عن آرائهم واتجاهاتهم، وينبذ مواليد برج الحمل الظلم ولا يتردد لحظة واحدة في التصدي للظلم والدفاع عن حقوق المظلومين لكن لا يخلي أي برج من العيوب، لا حدود لمزاجية برج الحمل، فلا يمكنك أن تثق أن تتركه قليلا وتأتي لتجده على نفس الحال، الأشياء الصغيرة من الممكن ان تجعل برج الحمل يستشيط غضبا، فهم لا يجيدون التعامل مع غضبهم أو التحكم بأعصابهم.

وفي هذا الإطار، تقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي لمواليد برج الحمل اليوم الأحد الموافق 30 يوليو الجاري، وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني والمالي

ربما اليوم هو اليوم المناسب لتأدية الأعمال المؤجلة، حيث سيحالفك الحظ في كل عمل تنجزه، وتركيزك في أفضل حالاته لتوظف طاقتك وتجمع شتات نفسك لتحقق المزيد من النجاحات.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب اليوم ليضمن، لك قضاء وقت مميز مع شريك حياتك ويعدك بفترة مثالية للحب، وتتواصل بحنان مع من تحب.